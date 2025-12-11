Gobierno responde a críticas por borrador de decreto que regula Airbnb y plataformas de alojamiento en Colombia

El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo respondió ante las críticas por el borrador de decreto que ajusta el Registro Nacional de Turismo (RNT).

El Gobierno señala que el objetivo no es regular ni limitar plataformas como Airbnb, sino garantizar que todas las personas y empresas que ofrecen alojamiento cumplan con reglas claras, operen formalmente y bajo estándares de seguridad y transparencia.

Asegura que desde el inicio se ha mantenido un proceso de diálogo con gremios, empresarios, anfitriones y plataformasdigitales, y que las mesas técnicas continúan abiertas para recibir observaciones y perfeccionar la regulación.

