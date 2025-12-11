La Policía Metropolitana de Bogotá confirmó la desarticulación de otra banda, esta vez conocida como 'Los Yoker', dedicada al hurto de entidades bancarias en exclusivos sectores de la capital del país.

De esta manera, las autoridades capturaron a siete personas e imputaron a dos más que se encuentran en centros carcelarios, por los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado.

Según las autoridades, la desarticulación se logró tras ocho meses de investigaciones, interceptaciones y seguimientos a estos criminales.

Lea más: Arrancan trabajos de recuperación en la vía La Línea que conecta Santa Rosa, Villanueva y San Estanislao

El modus operandi

Frente a este caso, los investigadores recopilaron material probatorio, entre cotejos morfológicos y dactiloscópicos, reconocimientos fotográficos, entrevistas judiciales, elaboración de fotogramas con relación de imágenes, trabajo de campo y denuncias penales, para evidenciar el accionar criminal de estos delincuentes dedicados al hurto a entidades financieras en Bogotá.

"Su modo de delinquir consistía en dar roles específicos a cada uno de estos integrantes. Luego realizaban labores de vigilancia y reconocimiento para identificar horarios y medidas de seguridad de estos lugares. Posteriormente ingresaban a las entidades bancarias, y mediante el uso de armas de fuego, intimidaban a los usuarios y trabajadores para obtener el dinero de las cajas", reveló el general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá.

Las autoridades también descubrieron las rutas de escape que tenían establecidas luego de cometer los hurtos.

Le puede interesar: Peligroso guerrillero se fuga de la cárcel de Itagüí en medio de una fiesta en Medellín

"Luego de cometer estos hechos, escapaban en vehículos de alta gama y en taxis, por rutas establecidas para no ser capturados. Contaban con diferentes medios logísticos como radios, vehículos, motocicletas, armas de fuego y celulares para generar los diferentes hechos delictivos", agregó el general Cristancho.

Las autoridades les atribuyen al menos 17 hurtos a diferentes entidades bancarias de las localidades de Kennedy, Usaquén, Mártires, Puente Aranda, San Cristóbal, Tunjuelito, Barrios Unidos, Rafael Uribe y Engativá.

Además, se conoció que generaban rentas criminales por $145 millones mensuales.

Los capturados

El general Giovanni Cristancho, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá, reveló que, mediante cinco diligencias de allanamiento y registro en las localidades de Kennedy y Bosa, fueron incautados ocho dispositivos móviles.

Más noticias: Operativo en Bogotá deja importante cifra de pólvora incautada en la ciudad

"Cinco de los capturados presentan antecedentes penales por varios delitos. Se les fueron imputados los delitos de concierto para delinquir y hurto calificado y un juez de la República dictó medida de aseguramiento consistente en privación de la libertad en establecimiento carcelario", dijo el general Cristancho.

La Policía Metropolitana de Bogotá también reveló que, en lo corrido del año, se ha registrado una reducción del 73% en el hurto a entidades financieras, con once casos menos en comparación al 2024.

Fuente: Sistema Integrado de Información