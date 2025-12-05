Maltrato en San Antonio de Prado: rescatan 46 animales con parásitos y desnutrición; hay una mujer capturada

Una operación interinstitucional liderada por la Policía Nacional, GELMA de la Fiscalía y la Alcaldía, culminó con la captura de una mujer de 64 años en San Antonio de Prado, señalada por el delito de maltrato animal.

La diligencia, ejecutada mediante orden de allanamiento, permitió el rescate de 46 animales, incluyendo 30 caninos y 16 felinos, que se encontraban en condiciones que vulneraban gravemente su integridad.

Los equipos de atención encontraron que muchos de los animales presentaban signos de desnutrición, bajo peso, deterioro en su pelaje, parásitos y dificultades de movilidad, además de estar en albergues inadecuados.

Fuente: Sistema Integrado de Información