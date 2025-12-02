En un taxi llegó el exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla a las instalaciones del Tribunal Superior de Bogotá, para comparecer por el caso de corrupción al interior de la Unidad Nacional para a Gestión del Riesgo (UNGRD), en el que resultó salpicado.

El exfuncionario se enfrenta a una audiencia de imputación por los delitos de cohecho, concierto para delinquir e interés indebido en la celebración de contratos. La prensa esperaba su llegada, confirmada casi desde la programación de la diligencia.

'Soy inocente': Ricardo Bonilla

"Soy inocente", fue lo único que dijo el exfuncionario antes de entregar sus documentos en la portería del edificio del tribunal. No emitió más declaraciones, en parte por orden de su abogado, Mauricio Pava, quien arribó un rato después. Pava acompaña a Bonilla en la audiencia.

La Fiscalía General de la Nación busca imputar a Bonilla y a su entonces colega de gabinete Luis Fernando Velasco, exministro del Interior, por su presunta responsabilidad en ese escándalo de corrupción. Ambos serían fichas clave en el entramado de corrupción que desvió contratos de la Unidad de Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD).

Fuente: Sistema Integrado de Información