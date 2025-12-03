Un grupo de taxistas mantiene un cierre intermitente en el sector de Llano Lindo, en la salida de Villavicencio hacia Bogotá, este miércoles, en protesta por el alto precio del gas vehicular que compran en las estaciones de servicio.

Denuncian que les subieron el metro cúbico en más de 1.100 pesos, situación que afecta su trabajo y sus bajos ingresos por el servicio que prestan.

Yeison Rojas, vocero de los taxistas de Villavicencio, dijo que levantarán la protesta cuando el Ministerio de Minas y Energía los escuche.

“La idea es que el Gobierno Nacional se siente con nosotros, dado que después de siete mesas fallidas no se logró llegar a ningún acuerdo en Yopal, Casanare, donde se realizaron”, dijo el taxista, quien exigió que el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, diera la cara.

Aseveran que Ecopetrol, con quien se hicieron múltiples reuniones en el Casanare, ratificó el aumento de más de 1.100 pesos por metro cúbico para este combustible.

Miguel González, otro vocero del gremio, dijo que desde las 5 de la mañana de este miércoles empezó la protesta en sectores como Llano Lindo, en la salida de Villavicencio hacia Bogotá, entre otros puntos de la capital del Meta.

Aseguran los taxistas de Villavicencio que la protesta es por las afectaciones que padecen debido al alto precio del gas vehicular que deben pagar.

Ante la protesta, el ministro de Minas y Energía, Edwin Palma, pidió a los taxistas que salieron a manifestarse que busquen el diálogo como mecanismo para negociar sus reclamos, en lugar de bloquear las ciudades de Villavicencio y Yopal.

Sobre el tema, se informó a los usuarios de gas natural vehicular de las estaciones de servicio que maneja la empresa Llanogas en el departamento del Meta que, luego de finalizar el Plan de Mando Unificado, donde se realizaron acuerdos entre Ecopetrol, el Ministerio de Minas, las empresas distribuidoras, las agremiaciones de transportadores y la comunidad, se logró garantizar el combustible necesario.

“Este plan permitió la asignación y priorización del gas natural vehicular para la zona de los Llanos, garantizando el abastecimiento y la continuidad del servicio”, afirmó Norma Jiménez, vocera de Llanogas.

Pese a que se garantizó el abastecimiento para 2026, los taxistas protestan por los altos precios con los que deben comprar el combustible en estaciones de departamentos como Meta, Casanare y Yopal.

