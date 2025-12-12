Se alista gran vacunatón nocturna navideña en el país

El Ministerio de Salud anunció que alista una Vacunatón Nocturna Navideña para este 12 y 13 de diciembre en el país.

La jornada se realizará en el marco del Programa Ampliado de Inmunizaciones (PAI), que tiene como objetivo facilitar el acceso oportuno a las vacunas para toda la población, reforzando así la protección frente a enfermedades prevenibles.

Las actividades permitirán que Colombia refleje la acción permanente del PAI y la implementación de estrategias que amplían el acceso a la vacunación, incluyendo horarios extendidos y jornadas intensivas.

Según el Ministerio de Salud, en lo corrido de 2025 los equipos del PAI, con apoyo de los Equipos Básicos de Salud, han aplicado más de 21 millones de dosis.

Dentro de los principales avances del PAI en 2025 se encuentran nuevas vacunas y expansión de coberturas, vacunación contra el virus sincitial respiratorio (VSR) en gestantes entre las 28 y 36 semanas; inclusión de la vacuna hexavalente acelular para recién nacidos con peso inferior a 1.500 gramos; incorporación de la vacuna contra Mpox (viruela símica); extensión de la vacuna contra el VPH para niños entre 9 y 17 años; y ajustes a los esquemas de vacunación frente a brotes de tosferina y fiebre amarilla.

Fuente: Sistema integrado de información