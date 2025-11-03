Las autoridades policiales, bomberos y organismos de socorro continúan la búsqueda de Tenzing Namgil en el cerro de Monserrate. A pesar del esfuerzo operativo, no hay resultados positivos.

El Cuerpo Oficial de Bomberos de Bogotá informó que, hasta el momento, no se ha logrado ubicar al ciudadano estadounidense de origen asiático Tenzing Namgil (48 años), desaparecido desde el sábado tras subir al cerro de Gudalupe.

El capitán Ciprián Bohórquez, oficial de inspección de Bomberos Bogotá, señaló que las labores comenzaron la noche del 1 de noviembre.

"Desafortunadamente, a la hora tenemos cero resultados positivos de la operación que iniciamos el día sábado”, dijo Bohórquez.

Añadió que “se trabajó toda la noche. El día de ayer domingo estuvimos trabajando también toda la noche hasta las 11 de la noche aproximadamente y esta mañana retomamos operaciones a las 5 de la mañana”.

El oficial detalló que han desplegado personal especializado y apoyo interinstitucional. “Tuvimos un despliegue de 108 rescatistas distribuidos en 8 grupos de trabajo, personal de nuestro equipo técnico de rescate, drones, equipo de búsqueda animal con caninos y nuestro equipo forestal”.

También se sumaron entidades como el Ejército, la Defensa Civil, el acueducto y la Secretaría de Seguridad.

“El operativo se mantuvo durante todos los días, parte de la noche, sin encontrar resultados positivos del señor Tenzing Namgil”.

La institución logró comunicación con familiares del desaparecido: “Tuvimos contacto con la hermana el día de ayer para recibir información de sus características y cómo salió vestido del hotel”.

De acuerdo con el reporte, Namgil salió en la mañana del sábado y no regresó.

Recomendaciones para senderistas

Bohórquez hizo un llamado a turistas y ciudadanos a usar rutas autorizadas y acompañadas. “Las recomendaciones son inscribirse en los programas del Instituto de Cultura y Turismo para hacer recorridos en senderos delimitados, con guardabosques y policía”.

Agregó que, según la familia, Namgil tenía experiencia en caminatas y decidió subir solo. “Una de sus aficiones es hacer senderismo y por eso tomó la decisión de subir solo a Monserrate”.

