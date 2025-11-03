Este domingo la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD) está preparando el envío de más de 246 toneladas de asistencia humanitaria a Cuba, país afectado por el paso del huracán Melissa.

La operación logística se adelanta desde la Base Naval ARC Bolívar en Cartagena y el buque ARC Victoria de la Armada de Colombia será el encargado de transportar el cargamento.

Le puede interesar: Bogotá vive el PyBAFest 2025: adopciones, ferias y diversión para toda la familia

La embarcación zarpará este lunes 3 de noviembre, con destino a Cuba, esperando llegar a la isla el próximo jueves 6, según confirmó el capitán Gerardo Bonelo, jefe de Estado Mayor de la Fuerza Naval del Caribe.

El apoyo humanitario incluye 54 toneladas de carga seca, kits de alimentos, kits de aseo, toldillos, leche UHT, y agua. Un componente significativo del envío es el aporte de más de 31.000 galones de combustible.

arlos Carrillo, director general de la UNGRD, destacó la articulación interinstitucional detrás de la misión, “estamos en la base naval ARC Bolívar para comenzar la carga de este, el ARC Victoria. Esta embarcación va a zarpar el próximo lunes rumbo a Cuba con más de 246 toneladas de asistencia humanitaria de ayudas que van a llegarle a la isla tras el paso del huracán Melissa”.

Adicionalmente, el director de la UNGRD explicó que esta misión es un esfuerzo coordinado entre varias entidades del Gobierno, por ejemplo, “aquí no solamente participa la UNGRD con la asistencia humanitaria de emergencia, sino también el sector mineroenergético aportando el combustible y el sector de agricultura aportando la leche UHT”.

Lea también: Continúa búsqueda de extranjero desaparecido en el cerro de Guadalupe

Ayudas a Jamaica

En el marco de la asistencia regional por las afectaciones del huracán Melissa, también enviaron ayudas humanitarias a Jamaica. La operación de despacho se realizó este viernes, 31 de octubre, desde la misma Base Naval ARC Bolívar en Cartagena.

La UNGRD coordinó el envío de 22 toneladas de asistencia humanitaria para la isla. La asistencia enviada a Jamaica incluye 1.100 kits de alimentos, 1.100 kits de aseo personal, 2.800 juegos de sábanas y 2.800 toldillos.

Fuente: Sistema Integrado de Información