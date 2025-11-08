En el Quindío un soldado adscrito a la Octava Brigada del Ejército, que terminó su bachillerato mientras prestaba su servicio militar, ahorró todas sus bonificaciones durante los 18 meses para pagar sus estudios universitarios al salir, comprar un computador y materializar su sueño de ser ingeniero de sistemas.

Esta es la historia del soldado Charlie Ramos Uribe, quien a sus 22 años y después de oír que le estaba cogiendo la tarde porque a su edad no tenía ni el titulo de bachiller, no lo pensó dos veces y decidió ponerle acelerador a su vida.

“En estos 18 meses alcancé a tomar dos cursos gracias al tiempo que tuve, no solo logré terminar el bachillerato sino que tuve la oportunidad de certificarme en Manipulación de Alimentos, gracias a los profesionales oficiales de la reserva. Voy a salir de una vez con trabajo”, expresó el uniformado.

Desde el día uno en que se puso las botas y el camuflado, Ramos tenía claro su norte, mientras le servía a la Patria como soldado desde el batallón de Apoyo y Servicio para el Combate # 8, Cacique Calarcá con sede en Armenia, iba planeando cada paso y cada peso. “En mi proyección económica pude ahorrar estos 18 meses y alcancé a obtener $6.000.000 de pesos.

Yo lo tenía todo calculado y analizado para comenzar a pagar la carrera de ingeniería de sistemas. Voy a sumar el dinero que nos van a dar de licenciamiento que son $4.000.000 de pesos, compraré un computador que será el punto de partida para la empresa de computación que quiero sacar adelante”, dijo.

"El soldado Ramos, no solo es soñador sino respetuoso y disciplinado, aspectos que desde ya le han abierto las puertas del mundo laboral, aun estando en el interior de la institución", afirmó el Teniente Coronel Ronald Leonardo García Esquivel, comandante del batallón de Apoyo y Servicio para el combate.

“Es un joven comprometido, cortés y disciplinado que ha mostrado una evolución y eso me alegra bastante porque se ha fundamentado en la institución. Terminó su bachillerato mientras prestaba su servicio y ahora al término de esta etapa va a tener la oportunidad de trabajar con una empresa privada”, afirmó el oficial.

Desde la reserva activa del batallón de servicios número 8, la teniente coronel Martha Cecilia Gallo Betancouth, resaltó el acompañamiento que tienen estos jóvenes, no solo mientras tienen el camuflado puesto sino en lo que proyectan al cruzar las puertas de las instalaciones militares.

Jennifer Bermúdez, capitán de la reserva activa del Ejército, es sicóloga y destacó la importancia de las herramientas que les da la institución a estos muchachos cuando ellos saben aprovecharlas.

En pocos días el soldado Ramos pasará a ser simplemente Charlie, un ciudadano más, pero con metas claras y objetivos que ya empezó a materializar, y en esa misma línea, dentro de unos años seguro lo conocerán como el ingeniero Charlie Ramos Uribe, un joven que distinto a camuflar sus sueños, quiso dejar huella con las alas que le dio el Ejército.

Fuente: Sistema Integrado de Información