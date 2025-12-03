Desmontan casetas de rumbas decembrinas en el barrio Popular de Medellín

En estos puntos del nororiente de Medellín se realizaban rumbas clandestinas durante esta época del año.

Foto: Cortesía: Desmontaron casetas de fiestas clandestinas - Crédito: Alcaldía de Medellín

La Alcaldía de Medellín, por medio de la Secretaría de Seguridad y Convivencia, lideró una intervención especial en la Comuna 1 - Popular que culminó con la demolición de tres estructuras que eran utilizadas para fiestas clandestinas en esta temporada navideña.

Esta acción tuvo como objetivo desarticular puntos de ocupación dedicados a actividades ilícitas como parqueaderos irregulares, ventas no autorizadas y un centro de consumo y fiestas. Durante el operativo, se procedió a la demolición de las tres casetas, que habían sido levantadas con materiales como mampostería, rejas, madera y techo de zinc. Así lo indicó el subsecretario de Espacio Público, David Ramírez.

Adicionalmente, se impusieron diez comparendos por infracciones de tránsito. Empresas Públicas de Medellín (EPM) realizó las desconexiones pertinentes y se incautó un congelador que era utilizado para las actividades clandestinas que allí se desarrollaban.

Finalmente, el Distrito destacó que la recuperación de estas áreas contribuye significativamente a la seguridad ciudadana y a la prevención de delitos.

Fuente: Alerta Paisa

