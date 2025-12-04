Wingo informó la suspensión temporal de sus vuelos desde y hacia Caracas para los días 4 y 5 de diciembre de 2025, como respuesta a intermitencias presentadas en una señal de navegación durante uno de sus vuelos con destino a la capital venezolana.

De acuerdo con la comunicación emitida por la aerolínea, el evento no representó un riesgo para la seguridad del vuelo, pero llevó a aplicar una medida preventiva.

La decisión abarca únicamente los dos días mencionados y se adopta con el propósito de realizar las verificaciones necesarias antes de retomar la operación regular entre ambos destinos.

La compañía detalló que la suspensión está relacionada con una señal de navegación que presentó interrupciones durante el trayecto hacia Caracas, por lo que consideró pertinente detener temporalmente los vuelos para evaluar la situación.

No se indicaron mayores especificaciones técnicas sobre el evento, pero sí se aclaró que no hubo afectación directa a la seguridad operacional. El comunicado resaltó el carácter preventivo de la medida y la intención de mantener informados a los viajeros a través de los canales oficiales.

Le puede interesar: Sorteo del Mundial 2026: fecha, hora en Colombia y cómo verlo en vivo

Los pasajeros con tiquetes programados el 4 y 5 de diciembre contarán con alternativas para reacomodar su viaje o recuperar el dinero invertido, con el fin de mitigar el impacto generado por la suspensión.

La aerolínea ofrece el reembolso total del valor del pasaje, el cual puede hacerse efectivo al medio de pago original o mediante un voucher para usar posteriormente en servicios de la misma línea aérea.

La segunda alternativa corresponde al cambio de vuelo sin cobro de penalidad ni diferencia tarifaria, siempre sujeto a la disponibilidad de sillas para nuevas fechas.

Tanto el cambio como el reembolso podrán ser gestionados directamente por los usuarios a través del portal web wingo.com, en la sección 'Mi Reserva', o por medio de los canales de atención habilitados, sin requerir intermediarios.

Más noticias: Crisis de movilidad en Medellín: pasajeros abandonan los buses por los enormes trancones

Wingo reiteró que continuará informando sobre cualquier novedad respecto a la operación con destino a Caracas e invitó a los pasajeros a mantenerse atentos a futuras actualizaciones oficiales. También destacó que su decisión busca velar por la seguridad y el bienestar de quienes utilizan su servicio.

No se estableció una fecha para reanudar los vuelos luego del 5 de diciembre, por lo que los viajeros deberán consultar las comunicaciones posteriores de la aerolínea para conocer el estado de la ruta tras el periodo de suspensión.

Fuente: Sistema Integrado de información