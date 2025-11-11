Una fuerte explosión sacudió la tranquilidad del barrio Las Acacias, en el sur de Neiva, la mañana de este martes, dejando una persona fallecida, cuatro heridos y cuantiosos daños materiales. Según los organismos de socorro, la emergencia se habría originado en una vivienda donde, al parecer, funcionaba una polvorería clandestina.

El estruendo se escuchó en varios sectores aledaños y causó pánico entre los habitantes, que salieron corriendo de sus casas en medio del polvo y los escombros. “Fue como una bomba. Las ventanas se rompieron, el techo se levantó y los niños gritaban en la calle”, relató Fanny Vargas, una de las vecinas afectadas, a La FM.

De acuerdo con el reporte del Cuerpo Oficial de Bomberos de Neiva, la explosión provocó daños en al menos 19 viviendas. Cuatro de ellas resultaron afectadas parcialmente, mientras que una fue declarada en pérdida total. En el lugar trabajaron varias unidades de emergencia que atendieron a los heridos y realizaron labores de remoción de escombros.

El sargento William Bernal, comandante operativo de los bomberos, explicó que las primeras inspecciones apuntan a una manipulación irregular de pólvora dentro del inmueble. “Estamos adelantando las investigaciones y el análisis de la zona afectada para poder determinar con certeza el origen del evento. No descartamos que se tratara de una actividad ilegal de fabricación o almacenamiento de material pirotécnico”, señaló.

La víctima fatal fue identificada como Luis Armando Herrera, de 44 años, quien habría estado dentro de la vivienda al momento de la explosión. Su cuerpo fue hallado entre los restos de la estructura y posteriormente levantado por unidades del CTI de la Fiscalía.

Otras cuatro personas resultaron heridas, entre ellas una mujer y un menor de edad, que fueron trasladados a distintos centros asistenciales de la ciudad, donde reciben atención médica.

La onda expansiva afectó no solo las viviendas cercanas, sino también el sistema eléctrico del sector, lo que obligó a suspender temporalmente el servicio de energía mientras se aseguraba la zona.

Las autoridades locales hicieron un llamado a la comunidad para evitar el almacenamiento de pólvora en espacios residenciales, recordando que este tipo de materiales son altamente inflamables y deben ser manejados únicamente por personal autorizado.

El alcalde de Neiva anunció que se brindará acompañamiento a las familias damnificadas por la explosión, mientras la Fiscalía General de la Nación y el Cuerpo de Bomberos avanzan en la investigación para esclarecer las causas del siniestro y determinar si existían responsabilidades penales por el presunto funcionamiento de una polvorería ilegal en el barrio Las Acacias.

