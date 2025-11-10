Una lamentable situación se registró en la zona rural del municipio de Valle de San Juan (Tolima), donde un hombre identificado como Diego Javier Porte, de 28 años, ingeniero ambiental de profesión y deportista aficionado, quedó atrapado en una cascada mientras realizaba actividades recreativas de escalada.

Debido a las dificultades de acceso a la zona, falleció esperando ser rescatado. El mayor Luis Fernando Vélez, director de la Defensa Civil en Tolima, proporcionó detalles sobre la emergencia, que continúa siendo atendida por el organismo de socorro.

El joven se encontraba con varios amigos y, al parecer, quedó suspendido mientras intentaba llegar a una de las cascadas de difícil acceso.

“Sobre las 6:00 de la tarde del domingo 9 de noviembre, un grupo de voluntarios de rescate acuático intentó ingresar a la finca Calica, donde se encontraban sus compañeros, entregando las coordenadas de la ubicación de la víctima; sin embargo, no fue posible rescatarlo”, indicó el mayor.

Al lugar llegaron el Cuerpo Voluntario de Bomberos del municipio y operadores logísticos, quienes brindaron apoyo para rescatar al joven, que se encontraba inconsciente en la parte baja de la cascada.

Desafortunadamente, tras más de 20 horas de trabajo, las autoridades confirmaron que la víctima fue hallada sin signos vitales. Actualmente, se está llevando a cabo la extracción del cuerpo para trasladarlo hasta el lugar donde están los vehículos, teniendo en cuenta que el recorrido es de más de 4 horas en campo abierto.

“Él estaba realizando rápel en una cascada, aparentemente para fortalecer turísticamente este lugar y ofrecer a los viajeros una opción más para practicar deportes extremos. Desafortunadamente, perdió la vida”, concluyó el director.

Finalmente, se espera que en las próximas horas las autoridades logren transportar el cuerpo sin vida del joven deportista a Ibagué, su ciudad natal, para que su familia pueda brindarle cristiana sepultura.

