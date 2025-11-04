La Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá (EAAB) explicó las causas de la coloración amarillenta registrada en el agua de algunos sectores de la capital durante los últimos días.

De acuerdo con la entidad, la situación se presentó como consecuencia de las obras de optimización en la Planta de Tratamiento Francisco Wiesner, que hicieron necesario ajustar la operación del sistema de abastecimiento para mantener el suministro de agua potable en toda la ciudad.

Lea también: Colombia 4.0 culmina en Bogotá con más de 28.000 asistentes y un llamado a fortalecer el talento digital

Durante la ejecución de los trabajos, la empresa aumentó el caudal proveniente de la Planta de Tibitoc, lo que generó cambios en la velocidad del flujo dentro de las redes de distribución.

Este fenómeno ocasionó el desprendimiento de sedimentos minerales acumulados en las tuberías, provocando una coloración temporal del agua, reportada principalmente por usuarios en localidades del norte y occidente, entre ellas Usaquén, Suba, Engativá y Fontibón, así como en municipios aledaños que también se abastecen del sistema.

La EAAB aseguró que el agua sigue siendo completamente potable y que su calidad no se ha visto afectada, ya que cumple con los estándares nacionales e internacionales para el consumo humano.

Asimismo, indicó que las obras ya concluyeron y que el sistema de distribución se encuentra en proceso de estabilización, por lo que el color del agua volverá a la normalidad en las próximas horas.

Le puede interesar: ¡Prepárese! Este 7 de noviembre Bogotá vivirá una nueva Noche de Museos

“Nuestros equipos operativos adelantan labores de lavado de las tuberías para devolver el color natural al agua”, precisó la empresa. Finalmente, la EAAB recomendó dejar correr el agua unos minutos y, si la situación persiste, comunicarse con la Acualínea 116 para recibir asistencia técnica.

Fuente: Sistema Informativo Integrado