Del 30 de octubre al 7 de noviembre de 2025, la capital colombiana realiza el Concurso Internacional de Violín Ciudad de Bogotá.

Veinte violinistas provenientes de diez países, entre ellos Austria, China, Colombia, Corea, Estados Unidos, Italia, Japón, Polonia, Rusia y Suecia, compiten por una bolsa de premios de 70.000 dólares.

Los concursantes fueron elegidos entre 122 aspirantes de 30 naciones, tras un riguroso proceso de selección basado en video audiciones.

“El único concurso de esta naturaleza en América Latina y que nos pone al nivel de otras ciudades, como Moscú, Berlín, Toronto, que han hecho de los concursos instrumentales una bandera de su gestión cultural", dijo el secretario de Cultura de Bogotá, Santiago Trujillo.

El funcionario añadió que es "una plataforma para fomentar, no solamente las audiencias y públicos de la música sinfónica, sino también los talentos emergentes de distintas disciplinas musicales, en este caso, la interpretación del violín”.

Las rondas eliminatorias se llevarán a cabo entre el 31 de octubre y el 5 de noviembre en el Auditorio Fabio Lozano, mientras que la gran final tendrá lugar el 7 de noviembre en el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, donde los tres finalistas disputarán el primer lugar y el premio principal de 30.000 dólares.

El jurado internacional estará conformado por destacadas figuras del violín, bajo la presidencia de la maestra Lucie Robert (Canadá), junto a Silvia Marcovici (Rumania), Birgit Kolar (Austria), Lee-Chin Siow (Singapur), Leticia Moreno (España) y Alexis Cárdenas (Venezuela).

El concurso se inauguró el 30 de octubre con el concierto “Una travesía del violín por América Latina”, un recorrido musical que resaltará la diversidad sonora del continente.

Participarán artistas de renombre como Alfredo de la Fe, Alexis Cárdenas, Juan Carlos Higuita, Hugo Candelario, Ricardo Torres y Giovanni Parra, quienes interpretarán géneros como el son, el joropo, la marimba del Pacífico, el son jarocho y el tango.

Una de las grandes novedades del certamen será la interpretación de la obra “Serenata pagana”, + La mejor ejecución recibirá un premio especial de 20.000 dólares.

Además, los participantes internacionales ofrecerán clases magistrales gratuitas a 51 jóvenes violinistas colombianos seleccionados entre 181 inscritos. Los más destacados recibirán 22 violines profesionales, valorados en 560 millones de pesos, como reconocimiento a su talento y esfuerzo.

Un evento organizado por la Alcaldía de Bogotá, la Orquesta Filarmónica de Bogotá, el Teatro Mayor Julio Mario Santo Domingo, la Secretaría de Cultura, Recreación y Deporte, con el respaldo de la Asociación Nacional de las Artes (ANA) y la Universidad Jorge Tadeo Lozano.

