La noche de Miss Universo 2025 estuvo marcada por momentos de muchas sorpresas, pero uno de los que más comentarios generó fue, sin duda, la aparición de Dayanara Torres. La puertorriqueña, coronada Miss Universo en 1993 y recordada por su historia con Marc Anthony, regresó al certamen, esta vez como "commentary host", demostrando que su carisma y profesionalismo siguen intactos.

Desde su primer aparición en el escenario, Torres conectó con el público y las concursantes, evocando la nostalgia de aquellos años en los que conquistó el mundo con su corona.

Su presencia no solo recordó su paso triunfal por el concurso, sino que también destacó su carrera multifacética: actriz, presentadora y comentarista de importantes eventos internacionales. La elegancia, simpatía y experiencia de Dayanara la convirtieron en uno de los focos principales de la gala.

¿Qué se sabe de Dayanara Torres?

Pero detrás de la fama y la belleza, Dayanara Torres ha enfrentado retos personales que la han hecho aún más admirada. Su matrimonio con Marc Anthony dejó una historia mediática y personal, y de esa relación nacieron sus dos hijos, Cristian y Ryan.

Más adelante, la puertorriqueña enfrentó un diagnóstico de melanoma, superando la enfermedad con valentía y dejando claro que su fuerza va mucho más allá del escenario.

Su regreso al Miss Universo como comentarista demostró que su legado en el certamen no se limita a su reinado. Con profesionalismo, carisma y cercanía, Dayanara se convirtió en una de las figuras más recordadas de la noche, mostrando que la conexión con Miss Universo sigue tan viva como el primer día.

Sin duda, la participación de Dayanara Torres en el Miss Universo 2025 no pasó desapercibida. Su regreso consolidó la gala como un espacio donde la experiencia y el talento de exreinas siguen marcando la diferencia, recordándonos que algunas estrellas no se apagan con los años, sino que brillan con más fuerza.