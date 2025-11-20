La noche del jueves 20 de noviembre quedó marcada en la historia de los certámenes de belleza:Miss México se coronó como la nueva Miss Universo 2025, sucediendo a Victoria Kjær Theilvig, quien entregó la corona tras un año de reinado.

La gala, realizada en Tailandia, reunió a más de 200 candidatas de todos los continentes en una ceremonia que combinó tradición, espectáculo y una fuerte narrativa cultural.

Desde el primer momento, México se posicionó como una de las favoritas. Su seguridad en escena, manejo del discurso y la claridad en cada ronda de preguntas la perfilaron como una candidata sólida en un certamen donde la competencia fue más reñida que nunca.

Miss Universo: todo lo que debe saber sobre la edición 2025

Miss Universo 2025 se vivió como una auténtica celebración global. En Tailandia, sede oficial este año, el público vibró con un escenario cargado de color, referencias asiáticas y un despliegue visual que acompañó cada ronda con precisión milimétrica. Desde muy temprano, los expertos destacaron la fuerza de varias representantes latinoamericanas y africanas, pero México comenzó a escalar posiciones con naturalidad y carisma.

Desfile en traje de baño

En esta etapa, todas las concursantes lucieron trajes de baño similares, una línea establecida por la organización para garantizar igualdad en la evaluación. Miss México sorprendió con una pasarela firme, elegante y sin excesos. Su naturalidad y manejo corporal la ubicaron entre las mejor puntuadas de la noche.

Desfile en traje de noche

Uno de los momentos más comentados en redes sociales. La representante de México apareció con un vestido inspirado en la riqueza cultural de su país, con detalles dorados y un diseño que combinaba sobriedad e impacto visual. La fluidez del vestido y la seguridad con la que caminó la llevaron a consolidarse nuevamente como favorita tanto del público como del jurado.

Desfile en traje típico

Este segmento, siempre esperado por la audiencia global, permitió a Miss México mostrar un traje basado en la biodiversidad y tradiciones de su región, con bordados artesanales y elementos creados por comunidades locales. Su propuesta recibió elogios por la carga simbólica, respeto cultural y la forma en que explicó el significado de cada detalle.

El momento de la coronación

Tras la ronda final de preguntas, donde habló sobre liderazgo femenino y la importancia de la educación como herramienta transformadora, llegó el momento de mayor tensión.

Entre aplausos, gritos y expectación mundial, el nombre de México fue anunciado como la nueva Miss Universo 2025. La candidata recibió la corona de manos de Victoria Kjær Theilvig, quien destacó su carisma, seguridad y capacidad para representar con dignidad los valores del certamen durante su reinado.

Con su triunfo, Miss México no solo lleva la corona a su país, sino que se perfila como una de las reinas más comentadas de los últimos años. Su preparación, discurso social y personalidad magnética la convierten en una figura clave para el ciclo Miss Universo 2025.