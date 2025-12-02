La Policía Metropolitana del Valle de Aburrá desmanteló un call center clandestino que operaba al interior de la cárcel Bellavista, en Medellín.

De acuerdo con las autoridades, después de varios meses de seguimiento, unidades de policía judicial llegaron hasta el patio dos del establecimiento carcelario, logrando captar el modus operandi de los delincuentes.

Le puede interesar: ¡Ojo! Estos serían los últimos puentes de diciembre

La investigación pudo comprobar que en el patio dos los internos realizaban llamadas extorsivas a sus víctimas, exigiéndoles dinero bajo intimidaciones telefónicas.

El hallazgo permitió establecer que la estructura delictiva operaba de manera permanente; incluso estaban listos para aprovecharse de la temporada decembrina, fecha importante cuando muchas personas reciben primas y otros ingresos adicionales.

Le puede interesar: Chats de ‘Calarcá’: razones por las que el general Huertas continúa en funciones pese a la suspensión de la Procuraduría

Durante la intervención, la Policía incautó 50 teléfonos celulares, 20 cargadores, dos módems de internet, más de 100 gramos de estupefacientes y 20 armas cortopunzantes, elementos que facilitaban la actividad ilegal dentro del penal.

Así lo indicó el brigadier general William Castaño, comandante de la Policía en el Valle de Aburrá.

"La acción, iniciada producto de un proceso investigativo orientado a contrarrestar modalidades de extorsión telefónica y digital, permitió intervenir estructuras delictivas que operaban desde el interior del establecimiento a través de un sistema clandestino tipo ‘call center criminal’. Estas redes se dedicaban a suplantar autoridades, amenazar y realizar exigencias económicas a sus víctimas mediante llamadas", explicó el general.

Sobre el patio dos de la cárcel Bellavista, las autoridades explicaron que allí cumplen su condena un poco más de 700 personas.

"Estos operativos hacen parte de la estrategia de fin de año para golpear a las organizaciones criminales que continúan delinquiendo desde los centros carcelarios", dijo la Policía al reiterar su compromiso con la protección de la ciudadanía y el fortalecimiento de la lucha contra las rentas ilícitas.

Fuente: Sistema Integrado de Información