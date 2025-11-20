La semana más esperada del año para los amantes de la belleza y el espectáculo llegó con todo, más de 120 representantes de distintos rincones del mundo desfilaron, cantaron y deslumbraron durante días para ganarse un lugar en la gran final de Miss Universo 2025.

Entre luces, música, pasarelas llenas de glamour y momentos que quedarán grabados en la memoria del certamen, las candidatas dejaron claro que llegar hasta aquí requiere talento, disciplina y una presencia arrolladora.

La gala final, que se está llevando a cabo en las últimas horas en Tailandia, marcó uno de los puntos más altos del evento. Tras intensas rondas de evaluaciones y presentaciones, se conoció el Top 30, un primer corte donde ya se empezaba a sentir la tensión y la emoción en el ambiente.

Pero el espectáculo no se detuvo ahí: minutos después se anunció el Top 12, un grupo selecto de candidatas que seguirán en la lucha por la corona universal.

Entre ellas, Colombia ocupó un lugar especial, brillando con su estilo, elegancia y carisma, recordando por qué el país siempre ha sido una de las potencias en el certamen.

Además del glamour y la competencia, los organizadores aprovecharon la gala para hacer un anuncio que emocionó a fanáticos y participantes: Puerto Rico será la sede oficial de Miss Universo 2026, conmemorando el 75 aniversario del certamen.

El evento se llevará a cabo en noviembre de 2026 en el Coliseo José Miguel Agrelot y se espera la participación de más de 135 delegadas de todo el mundo. Esta será la cuarta vez que Puerto Rico acoge el certamen, después de las ediciones de 1972, 2001 y 2002, consolidándose como uno de los destinos favoritos del certamen por su historia, cultura y pasión por la belleza.

Con música, desfiles llenos de brillo y vestidos que parecen obras de arte, Miss Universo 2025 sigue demostrando que es mucho más que un concurso: es un espectáculo global donde cada detalle cuenta y cada candidata tiene su oportunidad de brillar,

Mientras el mundo sigue pendiente de qué representantes avanzarán a las siguientes etapas, Colombia se consolida como una de las favoritas, con un lugar que refleja esfuerzo, dedicación y, por supuesto, el encanto que caracteriza a sus concursantes.

El glamour, la pasión y la emoción continúan, y todos los ojos ahora se preparan para ver quién logrará coronarse como la nueva Miss Universo 2025, y, por supuesto, para esperar con ansias el próximo capítulo en Puerto Rico 2026, donde la belleza, la historia y la magia del certamen celebrarán 75 años de historia.