Este año, el concurso reunió a mujeres de todos los continentes, embajadoras de culturas, propuestas sociales y discursos que, paso a paso, fueron ganando terreno en la competencia. Durante semanas, las candidatas participaron en actividades oficiales, entrevistas con el jurado, pruebas preliminares y distintos desfiles que definieron su desempeño ante la organización y el público global.

La gala final avanzó con el ritmo trepidante que caracteriza a Miss Universo: coreografías, entrevistas rápidas, videos oficiales y un público que no dejó de vibrar con cada aparición. Y aunque todas las representantes brillaron en el escenario, solo algunas de ellas lograron entrar al esperado Top 30, el primer gran filtro de la noche y el momento decisivo que define quiénes siguen soñando con la corona más codiciada del mundo de la belleza.

La expectativa creció desde los primeros minutos del programa. Las delegadas desfilaron con seguridad en la pasarela inicial mientras los presentadores recordaban el extraordinario recorrido que cada una había tenido durante las etapas preliminares. Rostros emocionados, aplausos desde las graderías y comentarios en redes sociales acompañaron a las aspirantes en una transmisión que mantuvo el suspenso hasta el final.

Finalmente, la organización anunció uno a uno los nombres de las semifinalistas. Aunque el resultado dejó varias sorpresas, fue también un reflejo del rendimiento que estas candidatas tuvieron a lo largo de la competencia.

Las 30 seleccionadas demostraron dominio escénico, propuestas sociales sólidas y carisma que logró captar la atención tanto del jurado como de la audiencia internacional.

A continuación, el Top 30 de Miss Universo 2025, anunciado en orden aleatorio:

Primer grupo de semifinalistas

• India

• Guadalupe

• China

• Tailandia

• Ruanda

• República Dominicana

• Costa de Marfil

• Colombia

• Brasil

• Países Bajos

• Bangladés

• Japón

• Cuba

• Puerto Rico

• Estados Unidos

Segundo grupo de semifinalistas

• México

• Filipinas

• Zimbabue

• Costa Rica

• Malta

• Chile

• Canadá

• Miss Universe Latina

• Croacia

• Venezuela

• Guatemala

• Palestina

• Nicaragua

• Francia

• Paraguay

Con este listado, inició la segunda etapa de la competencia: el desfile en traje de baño, donde las semifinalistas se enfrentaron nuevamente al escrutinio del jurado internacional. Luego vendrían la ronda de gala, las preguntas de pensamiento crítico y la selección del Top 10, Top 5 y la gran final.

Miss Universo 2025 confirmó, una vez más, por qué sigue siendo el certamen más influyente del planeta. Más allá del espectáculo, el concurso destacó el liderazgo, la preparación y el impacto social de las candidatas, quienes demostraron que representar a sus países es una responsabilidad que va mucho más allá de la belleza.

La carrera hacia la corona continúa, y el mundo entero sigue atento a quién será la sucesora de la actual Miss Universo. ¿Logrará alguna de estas 30 semifinalistas conquistar el título? La respuesta, como siempre, quedará marcada en una noche que ya hace historia.