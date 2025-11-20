Tailandia está viviendo una de sus noches más esperadas del año: la 74.ª edición de Miss Universo 2025 ha deslumbrado al mundo con su combinación de belleza, pasarelas y glamour.

Tras intensas pruebas que incluyeron el desfile en traje de baño y la elegante gala de vestidos de noche, ya se conocen las 5 finalistas que siguen en la lucha por la corona universal.

El listado del Top 5 quedó así:

Tailandia

Filipinas

Venezuela

México

Costa de Marfil

Cada una de estas representantes deslumbró en las distintas pruebas. La noche estuvo cargada de glamour, música y momentos que quedarán en la memoria de los fanáticos del certamen.

Lea también: ¡El anuncio es oficial!: Puerto Rico será la casa de Miss Universo 2026

¡Colombia se queda por fuera del Top 5 y las redes enloquecen!

Aunque los aplausos fueron protagonistas, las críticas no se hicieron esperar. Las redes sociales estallaron comentando la actuación de las candidatas, destacando a algunas y cuestionando a otras.

Entre los nombres más mencionados estuvo Vanessa Pulgarín, Miss Colombia, quien durante toda la competencia se perfilaba como una de las favoritas del certamen. A pesar de no estar entre las 5 finalistas, su participación encendió las redes y se convirtió en tendencia por su carisma, elegancia y presencia escénica.

Le puede interesar: Las latinas dominan el Top 12 de Miss Universo 2025: Colombia avanza como finalista

Ahora, la mirada del mundo está puesta en lo que sigue: la elección de la ganadora de Miss Universo 2025. Con el Top 5 ya definido, la competencia promete ser aún más intensa y llena de momentos inolvidables. Cada finalista tiene la oportunidad de brillar y demostrar por qué merece portar la corona más codiciada del universo de la belleza.

Lo que está claro es que esta edición de Miss Universo ha logrado combinar tradición, moda, entretenimiento y emoción, reafirmando por qué sigue siendo uno de los eventos más vistos y comentados a nivel mundial.