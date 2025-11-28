Este sábado 29 de noviembre, Bogotá se prepara para vivir una de las jornadas más esperadas del año: el Megaland Music Fest 2025, el festival que reúne a los artistas más importantes del momento en un solo escenario: desde estrellas internacionales hasta los talentos más sonados del país.

La cita será en el Estadio Nemesio Camacho El Campín, y se espera que miles de fanáticos llenen cada rincón del lugar para cantar, bailar y disfrutar sin parar.

El ambiente promete ser intenso, pero quienes planean asistir deben tener en cuenta varios detalles importantes para que la experiencia sea completa y sin contratiempos.

¿Qué hay de la movilidad?

La Secretaría Distrital de Movilidad ya anunció cierres viales estratégicos en sectores cercanos al estadio, como la transversal 28, la calle 53B Bis y la calle 57A. Esto quiere decir que, si pensabas llegar en carro, mejor replantea tu ruta o considera dejarlo en casa. La recomendación es usar transporte público.

Y aquí es donde entra TransMilenio. Para este Megaland, el sistema tendrá servicio especial, con 13 rutas troncales disponibles cerca de las estaciones Movistar Arena y Campín–UAN, además de rutas zonales adicionales que conectarán los barrios cercanos con el estadio.

El objetivo es que tanto la ida como el regreso sean más ordenados y seguros. Por supuesto, no olvides recargar tu tarjeta de TransMilenio y planificar tu llegada con anticipación para evitar contratiempos entre las multitudes.

¿Qué se puede llevar al festival?

Ahora, hablemos de lo que sí puedes y no puedes llevar al festival.

La organización es clara: no se permite el ingreso de armas, cuchillos, drogas, cigarrillos, vapeadores, bebidas alcohólicas, comida de afuera, cámaras profesionales, drones, tripiés, sillas plegables, sombrillas ni mascotas.

Sí puedes llevar bolsos pequeños y transparentes, celular, batería portátil, bloqueador solar, gafas de sol, gorra, poncho impermeable y vasos o termos vacíos para rellenar dentro del recinto.

Es importante recordar que las mochilas grandes o maletas no están permitidas, así que ajusta lo que llevas al mínimo.

