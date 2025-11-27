Este 29 de noviembre llega la vigésima edición del Megaland, el cual se realizará por primera vez desde el estadio Nemesio Camacho El Campín. Por eso, TransMilenio ha dispuesto una operación especial para los asistentes de este gran espectáculo.

¿Cómo llegar al Megaland?

Para quienes planean asistir al festival, TransMilenio prestará el servicio una vez finalizado el evento garantizando un retorno ordenado y oportuno para quienes deseen movilizarse a través del sistema. Las estaciones de la troncal NQS Campín – UAN y Movistar Arena operarán con 13 rutas troncales en su horario habitual , lo que hace más fácil llegar al estadio desde cualquier punto de Bogotá.

En la estación del Campín se encuentran habilitadas las siguientes rutas de biarticulados para llegar: 4, B11, C25, G11, G42, D21, E42, H21 y L25.

Por su parte, en la estación de Movistar Arena las rutas que se pueden utilizar para llegar desde el norte o sur de la ciudad son: 4, B72, D21, G30, L25, C25, C30, H21 y H72.

Además, el servicio zonal operado por SITP ofrecerá 23 rutas con paraderos ubicados en los alrededores del estadio, en puntos estratégicos como la calle 63, calle 53, la avenida NQS y la carrera 24, facilitando el acceso para quienes se desplazan frecuentemente por este servicio o vienen de barrios cercanos.

¿Cómo regresar a casa después del concierto?

Para la salida del evento, TransMilenio habilitará una operación especial con rutas desde Movistar Arena y Campín – UAN hacia varios portales claves de la ciudad: Portal 80, Sur, Usme, 20 de Julio, Suba, El Dorado, Norte y Américas.

Cierres viales y movilidad: lo que debes tener en cuenta

Si te desplazarás en vehículo propio, te recomendamos planificar tu recorrido con tiempo ya que este tipo de eventos suelen generar afectaciones en zonas de acceso al estadio por congestión, flujo masivo de personas y cierres temporales por seguridad.

Para este mega festival, solo estarán habilitadas la Calle 53B y la NQS para el desplazamiento de vehículos. La transversal 28 y la calle 57A estarán cerradas, ya que son las principales vías de acceso para las localidades Oriental Alta y Baja, Oriental Norte Alta y Norte Baja.