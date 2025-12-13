Hay preocupación en los municipios del Valle del Cauca, luego de conocerse el creciente número de personas quemadas por manipulación de pólvora. Según las autoridades sanitarias, la cifra se acerca a los 30 casos.

"A diciembre 12 se acumulan en el Valle del Cauca, 29 personas quemadas, de las cuales 11 son menores de edad, el mayor número de casos se concentra en Buenaventura, Buga, Florida y Tuluá", expresó la titular de la cartera de Salud en el departamento, María Cristina Lesmes.

A su juicio, es inaceptable la cantidad de hechos que se han registrado en la región, por tal razón, se enfatiza en el llamado a la ciudadanía para evitar cualquier tipo de manipulación de pirotecnia, con especial cuidado en los menores de edad.

"Estamos apenas empezando la temporada y van 29 personas quemadas así que la recomendación sigue siendo estar atentos y no exponerse a la quema de pólvora", resaltó Lesmes.

Reiteró que, "si deciden hacerlo que sea en manos de expertos y alejar a los niños. No hay motivo ni justificación para que los menores de edad sean víctimas de los efectos nocivos de la pólvora".

Las autoridades de Salud del Valle anunciaron que también se hace seguimiento a las posibles afectaciones que puedan originarse en los animales con la quema de pólvora.

"Tenemos también un número importante de animales afectados y hemos dispuesto de un link para el reporte de los mismos", destacó.

El enlace donde los ciudadanos pueden realizar sus reportes se encuentra disponible en la página web de la Gobernación del Valle del Cauca.

Así han ocurrido las lesiones por pólvora en el Valle

De acuerdo con el boletín entregado por el Gobierno del Departamento, la mayoría de los casos se han presentado en Buenaventura que posee seis reportes, de los cuales cuatro corresponden a mayores de edad y dos a menores.

En Buga también se contabilizan seis casos, cinco de ellos en mayores de edad y uno en menores. Localidades como Tuluá poseen cuatro casos, de ellos dos en menores de edad. Mientras que en Florida existe reporte de tres hechos.

En Jamundí se han contabilizado dos casos de personas lesionadas por la manipulación de pólvora. Otros hechos han ocurrido en puntos como Caicedonia, El Cerrito, Cartago y Roldanillo donde un menor de edad ha sido quemado por el uso de elementos pirotécnicos.

En San Pedro, Yumbo y Yotoco también se tiene registro de una persona lesionada por la quema de pólvora.

Fuente: Sistema Integrado de Información