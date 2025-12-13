La Misión de Verificación de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Colombia ha emitido una seria advertencia sobre el deterioro de la seguridad de la población vulnerable en el departamento de Antioquia. Preocupa especialmente la cifra acumulada de 47 firmantes del Acuerdo de Paz asesinados en la región desde la firma de 2016, de los cuales seis crímenes han ocurrido en lo corrido del año 2025.

La Misión también señaló el alarmante aumento de amenazas, riesgos y homicidios dirigidos a líderes sociales y defensores de derechos humanos en el territorio.

Entre tanto, según datos de la ONG Indepaz, los seis excombatientes asesinados este año se registraron: tres en abril, dos en mayo y uno en septiembre.

El caso más reciente es el homicidio de Jhon Faber Santiago Galvis, ocurrido en el municipio de Cocorná, en el oriente antioqueño, el pasado 2 de septiembre. Galvis se encontraba adelantando su proceso de reincorporación en esa zona cuando fue asesinado.

Por su parte, la Corporación para la Paz y el Desarrollo (Corpades) denunció que, en medio de este panorama de riesgos, la Unidad Nacional de Protección (UNP) estaría enfocada en debilitar y desmontar los esquemas de seguridad de todas las personas amenazadas, incluyendo a los firmantes del Acuerdo y a los defensores de derechos humanos, en lugar de reforzarlos.

Esta ONG también elevó el tono de la denuncia al señalar directamente la inacción del gobierno central: "Y lo más grave: el presidente @petrogustavo lo sabe… y no hace nada para evitarlo."

Fuente: Alerta Paisa