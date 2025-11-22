Las intensas lluvias con granizada registradas en las últimas horas sobre Bogotá provocaron el desbordamiento de tragantes y sistemas de drenaje en las cubiertas del Aeropuerto Internacional El Dorado.

El operador del terminal aéreo, OPAIN, informó que esta situación generó el empozamiento de agua en diversas zonas, la cual está siendo evacuada con motobombas. Ante la contingencia, se activó de inmediato un plan de manejo de emergencia y los equipos técnicos trabajan en el control de la situación y la evaluación de los impactos.

A pesar de las afectaciones en la infraestructura, el aeropuerto continuó operando con normalidad y sin reportar retrasos en los vuelos.

Antecedentes y Llamado a Pasajeros

OPAIN ofreció disculpas a los pasajeros y usuarios, y aseguró que informará cualquier novedad. “No se han reportado daños a personas ni interrupciones en las operaciones aéreas”, indicó el operador.

No obstante, estos problemas de drenaje han sido recurrentes en la terminal. El pasado 22 de diciembre de 2024 se registró una situación similar que colapsó parcialmente el techo y generó filtraciones, poniendo en evidencia fallas estructurales en las instalaciones en medio de fuertes precipitaciones.

El operador recomendó a los usuarios verificar el estado de sus vuelos antes de dirigirse al aeropuerto para evitar contratiempos, y seguir las instrucciones del personal y las autoridades.

