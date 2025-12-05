Entre el 5 de diciembre de 2025 y el 13 de enero de 2026, el país prevé un movimiento significativo de viajeros en su red aeroportuaria. Las autoridades calculan que 7,4 millones de pasajeros transitarán por las terminales aéreas nacionales e internacionales durante este periodo, considerado uno de los de mayor demanda de los últimos años, según informó el Ministerio de Transporte y la Aeronáutica Civil.

El comienzo del flujo masivo de viajeros se concentrará entre el 5 y el 9 de diciembre. En esos primeros cinco días se estiman 957.736 pasajeros, distribuidos en 613.773 en trayectos domésticos y 343.963 en rutas internacionales. Esta cifra da cuenta del inicio de una temporada que, por su volumen de tránsito, exige medidas operativas especiales en múltiples terminales aéreas.

Los destinos más solicitados dentro de Colombia para esta temporada incluyen San Andrés, Cartagena, Santa Marta, Medellín–Rionegro, Cali y Leticia, mientras que los puntos internacionales con mayor afluencia serán Miami, Panamá, Madrid, Quito, Lima y Santiago de Chile, con un aumento previsto hacia Buenos Aires y São Paulo en la última semana de diciembre.

Para responder al volumen de viajeros, la capacidad diaria podría superar los 127.000 pasajeros nacionales y más de 73.000 internacionales, por lo que se reforzó la coordinación con aerolíneas, aeropuertos, Migración Colombia y el sistema de control aéreo. Las entidades señalan que buscan garantizar fluidez y seguridad durante los desplazamientos.

La ministra de Transporte, María Fernanda Rojas, señaló que esta es una temporada considerada histórica en proyección de viajeros e hizo referencia a la importancia de asegurar información y acompañamiento a los usuarios. Entre las recomendaciones emitidas, se pide llegar con anticipación mínima de dos horas para vuelos nacionales y tres horas para internacionales, además de verificar el estado del vuelo previo al desplazamiento.

También se invita a los pasajeros a revisar documentación, respetar las restricciones de equipaje y evitar elementos no permitidos. Se insiste en consultar únicamente fuentes oficiales y seguir las orientaciones del personal aeroportuario. Luis Alfonso Martínez Chimenty, director general encargado de la Aeronáutica Civil, destacó que la coordinación interinstitucional busca mantener operaciones fluidas y con el menor número de afectaciones.

Paralelamente, el Ministerio de Transporte recordó que se desarrollan acciones en seguridad vial junto a la Agencia Nacional de Seguridad Vial. La campaña “Decide bien, porque la vida es primero” busca disminuir la siniestralidad en carretera durante los desplazamientos decembrinos, promoviendo decisiones responsables al volante.

La Aeronáutica Civil continuará monitoreando en tiempo real el comportamiento del tráfico aéreo y emitirá actualizaciones mediante sus canales oficiales y los del Ministerio de Transporte.

