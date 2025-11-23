Un panfleto, con fecha del 18 de noviembre y presuntamente firmado por las disidencias de las FARC, fue difundido entre empleados y contratistas de Empresas Públicas de Medellín que laboran en áreas rurales de Maceo y zonas limítrofes con Yolombó, Vegachí y el corregimiento San José del Nus, en el nordeste antioqueño.

El documento que declara como “objetivos militares” a trabajadores de la compañía, ha generado preocupación entre las comunidades y el personal que opera en estas zonas. Las autoridades ya adelantan investigaciones para establecer el origen real del mensaje y determinar si corresponde a una estructura armada organizada o si se trata de un panfleto elaborado por delincuencia común con el propósito de intimidar y ejercer presión sobre la empresa.

Hasta el momento, la Policía de Antioquia asegura que el panfleto sería falso. Según informó el coronel Óscar Mauricio Rico, comandante de la Policía Antioquia, los logos y elementos gráficos no coinciden con los utilizados por las disidencias, y no guardan semejanza con otros comunicados que han circulado en otras ocasiones.

“Una amenaza que no corresponde a los logaritmos y logotipos que usa esta estructura delincuencial, evidenciamos que no tiene ninguna semejanza con la originalidad de otros panfletos que han circulado y lo que estamos verificando las amenazas que hacen sobre todo el atentado al fluido eléctrico”, dijo el coronel Óscar Rico, comandante de la Policía de Antioquia.

A pesar de la difusión del mensaje, Empresas Públicas de Medellín aún no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a la situación.

Por ahora, las autoridades mantienen vigilancia en la región y avanzan en las labores de verificación para descartar riesgos y garantizar la seguridad de los trabajadores de la empresa de energía.

