En un operativo de gran impacto, la Policía con el apoyo del Ejército Nacional, logró la captura de alias "Caballo", señalado como cabecilla urbano del Grupo Armado Organizado (GAO) “Edwin Román Velásquez Valle”, junto con dos de sus principales colaboradores en el municipio de Betania.

Alias "Caballo", con una trayectoria criminal de cuatro años, era el presunto responsable de homicidios selectivos y ataques directos contra la Fuerza Pública en los municipios de Betania e Hispania, en el Suroeste antioqueño. Así lo manifestó el comandante de la policía Antioquia, coronel Oscar Mauricio Rico Guzman

La intervención, enmarcada en la dimensión de Seguridad, se llevó a cabo en flagrancia. Además de este cabecilla, también fueron detenidos alias “Vergara”, supuesto coordinador de la estructura con dos años de permanencia, encargado principalmente de la distribución y venta de estupefacientes en zonas urbanas y rurales. Igualmente fue capturado alias “Durango”: Integrante y escolta personal de alias “Caballo”, con tres años dentro de la estructura.

Durante el procedimiento, las autoridades lograron la incautación de un importante material bélico y estupefacientes: dos pistolas tipo 9 mm, 30 cartuchos de diferentes calibres y 603 gramos de marihuana.

Según la Policía, la captura afecta directamente a los dinamizadores de violencia y actores criminales responsables de homicidios selectivos, en esta subregión antioqueña.

