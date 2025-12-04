ABC del proyecto de ley sobre mercenarios aprobado en último debate del Congreso

Con 94 votos por el Sí y 17 por el No, la Cámara de Representantes aprobó, en cuarto y último debate, el Proyecto de Ley N° 579 de 2025, conocido como el 'Proyecto sobre Mercenarios', impulsado por el Ministerio de Defensa.

Esta iniciativa buscaba la aprobación de la Convención Internacional contra el Reclutamiento, la Utilización, la Financiación y el Entrenamiento de Mercenarios, adoptada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 4 de diciembre de 1989.

Es por ello que, luego de un mensaje de urgencia, la Cámara de Representantes aprobó la adopción de la Convención de la ONU contra el mercenarismo por parte del Estado colombiano.

En consecuencia, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, celebró la aprobación de esta ley que evita las afectaciones y el reclutamiento de los miembros de la Fuerza Pública. El Proyecto, ahora, pasa a sanción presidencial para convertirse en ley.

¿Qué propone el proyecto?

Ante la creciente presencia de mercenarios colombianos, casi todos ex miembros de la Fuerza Pública, en conflictos y guerras en países como Sudán, Haití, Afganistán, Rusia y Ucrania, el Ministerio de Defensa propuso un proyecto que busca poner freno a este fenómeno.

Con esta decisión, una vez se convierta en Ley de la República, Colombia se unirá a los 41 Estados que ya han ratificado esta Convención de la ONU, por lo que adquirirá herramientas clave para fortalecer la seguridad nacional y desestimular el reclutamiento en el territorio.

De igual manera, obliga a la Nación a facilitar la investigación y sanción de conductas relacionadas con el mercenarismo, a través de la cooperación internacional.

En diálogo con LA FM, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, explicó que “esta decisión de aprobación a este Proyecto de Ley es, ante todo, una herramienta de protección para la Fuerza Pública, ya que al establecerse un marco legal robusto contra el mercenarismo, se protegerá la imagen y reputación de los militares colombianos retirados”.

Lo anterior evitará que sean reclutados e incluidos en conflictos armados o actividades ilícitas en otros países.

“Así enviamos un mensaje global del compromiso absoluto del Estado colombiano con los Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario”, agregó Sánchez.

Además, este proyecto fortalece la imagen de las Fuerzas Militares y protege a los militares y miembros de la Fuerza Pública en retiro.

“El mercenarismo no es otra cosa que la trata internacional de personas. Redes criminales manipulan y engañan a nuestros veteranos, los llevan a otros países, les prometen estabilidad y los someten a condiciones precarias, sin respaldo legal, en guerras que no son las nuestras”, añadió el ministro.

Lo que esta Convención de la ONU ataca es la ilegalidad, enfocándose en el reclutamiento de personas para que participen de forma irregular en conflictos internacionales.

“Esta decisión repercute no solamente en nuestra nación, sino a nivel global. Esto no restringe que los retirados que quieran prestar servicios de vigilancia, salud o asesoría en otros países lo puedan hacer. Simplemente está enfocado en quienes participan directamente en las hostilidades”, enfatizó Sánchez.

Este proyecto contó con mesas técnicas, discusiones con expertos de la población de veteranos, audiencias públicas, conceptos técnicos y un mensaje de urgencia enviado a la mesa directiva de la Cámara de Representantes por el presidente Gustavo Petro.

La línea de tiempo

El 21 de agosto de 2024 fue radicado el proyecto.

El 04 de junio de 2025 se realizó una Audiencia Pública del Proyecto con expertos en el tema.

El 19 de agosto de 2025 se presentó mensaje de urgencia al Proyecto de Ley.

El 22 de octubre de 2025 se realizó una mesa de trabajo solicitada por el representante a la Cámara, Jhon Berrio.

