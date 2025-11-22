El alcalde de Chimichagua (Cesar), José David Rocha Quintero, fue rescatado en las últimas horas de un secuestro exprés en el municipio de Soacha (Cundinamarca). La liberación fue confirmada por el gobernador de Cundinamarca, Jorge Emilio Rey, quien destacó la rapidez del operativo.

Rocha Quintero fue hallado en un parqueadero por agentes del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal (Gaula) en Soacha.

El Secuestro y la Exigencia de $100 Millones

El mandatario cesarense había sido secuestrado en la mañana del 20 de noviembre de este año. La víctima había viajado inicialmente a Bogotá para la compra de una maquinaria, y posteriormente se trasladó a Soacha, donde fue citado para concretar la negociación.

Allí fue abordado y secuestrado por varios sujetos que, supuestamente, se hacían pasar por integrantes de la banda criminal 'Tren de Aragua'. Los secuestradores mantuvieron al alcalde en cautiverio por varias horas en el barrio La Unión de ese municipio, exigiendo a su familia 100 millones de pesos por su liberación.

Operativo Exitoso del Gaula

Un operativo ejecutado por el Gaula de la Policía Nacional, bajo la dirección del comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, logró ingresar al lugar del cautiverio y rescatar al alcalde.

El gobernador Jorge Emilio Rey resaltó la efectividad de las autoridades: “Quiero destacar y agradecer la valentía, profesionalismo y eficiencia del Gaula Mesóa, así como al comandante de la Policía Metropolitana de Soacha, coronel Juan Andrés Gómez Ramírez, por la celeridad en el operativo de rescate y por demostrar su compromiso con la seguridad y la vida de los ciudadanos”.

En el operativo de rescate fueron capturadas seis personas, entre ellas cuatro extranjeros y un ciudadano colombiano, además de la aprehensión de un menor de edad involucrado en el hecho.

Durante el procedimiento, las autoridades también incautaron un arma de fuego tipo revólver, cinco cartuchos calibre 38, cinco celulares y 18 cartuchos de fusil calibre 5.56.

