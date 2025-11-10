Un nuevo hecho de violencia golpea al sector azucarero en el norte del Cauca. Asocaña confirmó el asesinato de un trabajador durante labores de cosecha en zona rural de Padilla y pidió al Gobierno reforzar la seguridad en la región.

De acuerdo con la información entregada por Asocaña y los ingenios azucareros, el ataque ocurrió en la mañana del sábado, cuando un grupo de trabajadores adelantaba labores de corte de caña. Hombres armados dispararon contra uno de ellos, quien fue trasladado a un centro asistencial en Puerto Tejada, donde falleció.

Con este crimen, ya son cinco los trabajadores del sector azucarero asesinados en lo que va de 2025 tres en el Cauca y dos en el Valle del Cauca, además de siete heridos en distintos hechos violentos registrados en esta misma zona del país.

Llamado

El gremio hizo un nuevo llamado al Estado para garantizar la seguridad de las comunidades rurales. “Reiteramos el llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades competentes para que se refuercen las medidas de seguridad en esta región”, señalaron.

Asimismo, expresaron solidaridad con las víctimas: “Manifestamos nuestra profunda solidaridad con su familia, sus compañeros de trabajo y con toda la comunidad afectada por este lamentable hecho”.

Recientemente, la Encuesta de Opinión Industrial Conjunta de la Andi refleja un panorama económico con bajo dinamismo, presión por costos laborales, aumento de la informalidad y mayores afectaciones por inseguridad en las operaciones empresariales.

El estudio evidenció un aumento en las afectaciones por inseguridad. El 31% de las empresas afirma estar muy afectada, frente al 6% registrado en versiones anteriores.

Los bloqueos en vías son el principal factor señalado (79%). También hubo un incremento en las dificultades para acceder a algunas zonas (55% frente a 48% en abril de 2025) y en impedimentos para transportar bienes, como retenes y amenazas (54% frente a 35% en el mismo periodo).

Las empresas reportaron además vandalismo (20%), atracos (18%), ciberdelitos (16%), robo interno (14%), extorsión (7%), microtráfico (3%) y secuestro (1%).

La inseguridad ha generado incrementos en fletes (76,7%), seguros (51,7%) y gastos en seguridad privada (42,2%). También se reporta disminución en ventas (31%) y pérdida de negocios tanto con inversionistas nacionales (7%) como extranjeros (5,2%).

Fuente: Sistema Integrado de Información