Este este jueves se han registrado duros hostigamientos dirigidos contra la estación de la Policía ubicada en el municipio de Leiva (Nariño).

Este es el tercer día consecutivo en el que se registran ataques y enfrentamientos en el departamento de Nariño, hechos que han afectado a los municipios de El Peñol, Los Andes y Leiva, en una escalada violenta por parte del Estado Mayor Central de las Farc.

Tercer día de hostigamientos

Tras el inicio de operaciones militares contra el Estado Mayor Central de las Farc, desde el martes 11 de noviembre se han presentado de manera continua durante tres días hostigamientos y enfrentamientos entre la Fuerza Pública y grupos armados en por lo menos cuatro municipios de Nariño.

Este jueves, sobre las primeras horas de la jornada, hacia las 7:00 a.m. se empezaron a registrar los primeros ataques durante el hostigamiento a la Estación de Policía de Leiva, que ya deja un subversivo muerto y dos más heridos.

Reacciones y refuerzos

Aunque la respuesta por parte de los veinte uniformados que adelantan la respuesta a este ataque guerrillero ha sido satisfactoria, se espera que en las próximas horas lleguen refuerzos vía aérea al municipio de Leiva para garantizar la seguridad.

El gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, indicó que ya se ha adelantado un diálogo con el ministro de Defesa, Pedro Sánchez.

"Esperamos que los apoyos anunciados por el ministro de Defensa a nuestros policías lleguen y también se va a plantear que haya una operación especial conjunta en el departamento de Nariño" indicó el mandatario.

Fuente: Sistema Integrado de Información