Hay alerta en la cárcel Modelo de Barranquilla, luego de que un hombre que se movilizaba en motocicleta, disparara en contra de las instalaciones del penal ubicado en la Vía 40 con carrera 54, barrio Modelo.Según se conoció, se escucharon alrededor de cuatro detonaciones. De inmediato, funcionarios del Inpec revisaron el circuito cerrado de televisión y allí observaron a un individuo que detonó un arma de fuego y la accionó en repetidas ocasiones contra el establecimiento carcelario.

Posterior al ataque, el hombre huyó por la Vía 40 en sentido norte–sur. Sin embargo, las cámaras no permitieron identificar al agresor ni las características de la motocicleta.

Una fuente cercana a la cárcel Modelo le contó a La FM que se realizó un consejo de seguridad y se adoptaron medidas como autoprotección para el personal, mayor acompañamiento de la secretaría de Gobierno distrital, así como de la Policía.

Igualmente, se están revisando detalladamente las cámaras de seguridad de la zona y se llevan a cabo controles y operativos. Además, se estudia la posibilidad de cerrar el carril que está pegado al centro penitenciario.

La fuente señaló que, al parecer, el atentado podría estar relacionado con una disputa territorial externa a la cárcel, entre organizaciones criminales.

Cabe recordar que el pasado mes de octubre, varios funcionarios del Inpec recibieron amenazas. Las primeras intimidaciones fueron entregadas en un punto de información de la Penitenciaría El Bosque, advirtiendo que ofrecían entre tres y cinco millones de pesos por la vida de estos servidores.

Se desconoce el origen de estas intimidaciones. Sin embargo, en ese momento, no descartaron que grupos estén realizando este tipo de acciones para lograr que el Gobierno Nacional los incluya en las mesas de diálogo urbanas.

Recientemente, señalados líderes de estructuras criminales como 'Los Costeños' y 'Los Pepes' anunciaron una tregua que se extenderá hasta el 20 de enero de 2026.

