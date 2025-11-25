En el barrio La Esperanza del municipio de Villa del Rosario, un menor de siete años se convierte en la primera persona quemada con pólvora.

El niño fue trasladado de inmediato a un centro de salud y posteriormente al hospital de la localidad.

El director del Instituto Departamental de Salud, Juan Bittar, dijo a La FM: “Sí, es lamentable la quemadura en tres dedos de la mano derecha del niño; al parecer, el menor encontró el artefacto explosivo y lo reinició, y es ahí cuando se registra este delicado incidente”.

Asimismo, dijo el funcionario que, infortunadamente, es un presagio regular para Norte de Santander, que aún no empieza diciembre y ya se tiene el primer quemado con pólvora.

“Esperamos responsabilidad de los padres de familia, que no le compren pólvora a los niños, que no la manipulen y de esta forma evitamos momentos dolorosos como la amputación de los dedos, quemaduras de primer y segundo grado; se le debe apostar a una Navidad con alegría y tranquilidad”, dijo el director del IDS, Juan Bittar.

Se teme que se repita la historia de las fiestas de Navidad y fin de año del 2024, que culminó con 72 quemados, 12 más que en el mismo período. Norte de Santander se posicionó como la cuarta entidad territorial con mayor número de personas quemadas con pólvora.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, a inicios de noviembre solicitó a los alcaldes de los 40 municipios de la región evitar la venta de pólvora y, ante todo, prevenir personas quemadas.

Pese a los anuncios de las autoridades, ya se observa en pleno centro de Cúcuta la venta de pólvora en locales comerciales y carretas que se movilizan por las diversas vías de la ciudad.

