La madrugada de este miércoles volvió a ser escenario de miedo en el norte del Cauca. En el municipio de Caloto, hombres armados de las disidencias de las Farc, pertenecientes al frente Dagoberto Ramos, protagonizaron un nuevo ataque contra la población y la fuerza pública, en hechos que se extendieron durante varios minutos.

De acuerdo con los reportes preliminares, los habitantes fueron despertados por ráfagas de fusil y explosiones de artefactos artesanales que se escucharon en distintos sectores del casco urbano. El hostigamiento iba dirigido a la Estación de Policía, pero la rápida reacción de los uniformados, con apoyo del Ejército Nacional, permitió controlar la situación y evitar mayores afectaciones.

Las autoridades confirmaron que los atacantes llegaron pasada la medianoche y, desde diferentes puntos del municipio, abrieron fuego contra la fuerza pública. En respuesta, se registraron fuertes combates que se prolongaron por varios minutos en las calles y alrededores de la población. Finalmente, los miembros del grupo armado ilegal se replegaron hacia la zona montañosa, huyendo ante la ofensiva militar.

Por ahora, no se reportan víctimas ni heridos entre los uniformados ni entre la población civil. Sin embargo, la administración municipal adelanta un barrido por la zona urbana para establecer los daños causados en viviendas y establecimientos comerciales durante la confrontación.

Este nuevo ataque se suma a la escalada de violencia que vive el norte del Cauca. Cabe recordar que hace un mes, el 11 de octubre, las mismas disidencias lanzaron un artefacto explosivo mediante un dron que impactó las instalaciones del hospital Niña María de Caloto, en medio de un hostigamiento armado contra la Policía y la comunidad civil.

Las autoridades locales pidieron al Gobierno Nacional reforzar la presencia militar y de inteligencia en la región, ante el aumento de acciones violentas de las disidencias del frente Dagoberto Ramos, que buscan mantener control en zonas rurales estratégicas del departamento.

Fuente: Sistema Integrado de Información