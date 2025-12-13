Aumentan los lesionados por pólvora en Colombia: 486 casos

El Instituto Nacional de Salud (INS) informó que, en el marco de la vigilancia intensificada por lesiones causadas por pólvora pirotécnica e intoxicaciones por fósforo blanco y licor adulterado con metanol, se han notificado 486 personas lesionadas por pólvora en todo el territorio nacional.

Esta cifra representa un incremento del 13,6 % frente al mismo periodo del año anterior, cuando se registraron 428 casos.

Del total de lesionados, 167 corresponden a menores de 18 años (34,2 %), mientras que 319 son adultos. De estos últimos, 125 se encontraban bajo los efectos del alcohol al momento del accidente.

A pesar del aumento de los casos, el INS confirmó que no se han registrado fallecimientos asociados a este tipo de lesiones.

Regiones con más casos

Las entidades territoriales con mayor número de afectados son Antioquia (65), Bogotá (44), Cauca (36), Cundinamarca (26), Valle del Cauca (23) y Atlántico (22).

Les siguen Norte de Santander (22), Caldas (19), Barranquilla, Cali y Córdoba (17), Boyacá y Nariño (16), Magdalena (15), Santander (14) y Cesar (13).

A nivel municipal, Medellín lidera con 30 casos, seguida por Cúcuta (11), Armenia (10), Popayán (8) y Pasto e Ibagué (7). También se reportan casos en Montería (6); Manizales, Valledupar y Pereira (5); Yopal (4); Riohacha, San José del Guaviare y Bucaramanga (3); y Villavicencio, Tunja, Quibdó, Neiva y San Andrés (1).

Tipos de lesiones y artefactos

Según el informe, las quemaduras representan el 88 % de las lesiones, seguidas por laceraciones con un 53 %.

Los accidentes están asociados principalmente al uso de totes, voladores, volcanes, luces de bengala y cohetes.

Los totes encabezan la lista de artefactos más peligrosos, vinculados al 30,8 % de los casos, seguidos de otros dispositivos pirotécnicos (18,6 %) y voladores (18,4 %).

Intoxicaciones por fósforo blanco

En cuanto a las intoxicaciones por fósforo blanco, el INS reportó inicialmente tres casos en Barranquilla, pero tras análisis de laboratorio uno fue descartado. La cifra oficial se mantiene en dos menores de edad intoxicados.

El Instituto Nacional de Salud advirtió que las cifras son preliminares y podrían incrementarse en las próximas horas.

Finalmente, las autoridades reiteraron el llamado a evitar el uso de pólvora, especialmente en menores de edad, y a reforzar las medidas de prevención durante la temporada de fin de año para proteger la vida y la salud de la población.

