Las autoridades de salud hicieron un llamado a los colombianos a no bajar la guardia frente a las infecciones respiratorias agudas (IRA), que podrían tener un aumento en el marco de la celebración de Halloween, debido a la interacción de los menores de edad y los adultos.

Según los expertos las infecciones respiratorias son una de las principales causas de enfermedad y muerte en el país, especialmente en los menores de cinco años.

De acuerdo con el Instituto Nacional de Salud (INS), la IRA se encuentra entre las diez primeras causas de defunción en la población general y ocupa los tres primeros lugares en los menores de cinco años.

Aunque la mayoría de los casos corresponden a resfriados leves, algunos pueden complicarse y derivar en neumonías u otras afecciones graves.

Al cierre de la semana epidemiológica 41 de 2025, el INS reportó 344 muertes por infección respiratoria aguda en menores de cinco años, con un aumento de casos en Antioquia (36), Chocó (31) y Cundinamarca (16).

El médico infectólogo pediatra, Juan Pablo Rojas Hernández, quien tiene un magíster en epidemiología, explicó que entre los virus más comunes que afectan a los niños colombianos se encuentran el Virus Respiratorio Sincitial (VRS), principal causa de bronquiolitis y neumonía en lactantes; la influenza, que puede causar fiebre alta, tos y complicaciones pulmonares; y los rinovirus, responsables de resfriados y crisis asmáticas.

El especialista advirtió sobre los síntomas que deben alertar a los padres o cuidadores: respiración rápida o con dificultad, hundimiento de costillas, fiebre persistente, rechazo de alimentos, somnolencia excesiva, labios azulados o convulsiones. Ante cualquiera de estos signos, recomendó acudir de inmediato a un centro médico.

En el contexto de los cambios climáticos y el inicio del segundo pico respiratorio del año, el INS reiteró las principales medidas de prevención:

Lavado frecuente de manos.

Cubrirse al toser o estornudar.

Evitar el contacto cercano con personas enfermas.

Asegurar la ventilación de los espacios cerrados.

Completar los esquemas de vacunación.

Rojas recordó que existen nuevas estrategias de protección, como la vacunación materna contra el Virus Respiratorio Sincitial, que contribuye a reducir los casos graves en recién nacidos.

“Las infecciones respiratorias en niños se previenen con hábitos simples y vacunación al día. Si su bebé respira rápido, se le hunden las costillas o come mal, consulte al médico de inmediato”, enfatizó el especialista.

Además, las autoridades recomendaron prestar especial atención al uso de disfraces y cosméticos durante Halloween. Algunos materiales o maquillajes pueden causar alergias o agravar cuadros respiratorios en menores sensibles.

Por ello, se aconseja optar por materiales hipoalergénicos, evitar productos con látex, hidratar bien la piel antes del maquillaje y utilizar productos dermatológicamente probados.

“El mensaje es claro, cuidar los pequeños detalles puede evitar grandes sustos. Este Halloween, la invitación es a celebrar con responsabilidad y hacerle truco a los virus y trato a la prevención”, puntualizó.

Fuente: Sistema Integrado de Información