Sigue siendo complejo el panorama de orden público que se presenta en la región del Catatumbo, desde hace más de diez meses, por la confrontación armada entre el ELN y las disidencias de las Farc.

En el último reporte del Puesto de Mando Unificado (PMU) se logró confirmar que por lo menos 85.079 personas han salido desplazadasdesde el pasado 16 de enero de la zona del Catatumbo hacia puntos como Tibú, Ocaña y la ciudad de Cúcuta, luego del inicio de la ofensiva armada del ELN contra las disidencias de las Farc.

Se han registrado 163 homicidios, de los cuales 144 corresponden a integrantes de la comunidad y diez a menores de edad.

Este escenario se ha intensificado en los últimos meses, ante el aumento de acciones violentas contra la comunidad civil. Al punto que en la región del Catatumbo se han dado a conocer problemáticas como la afectación a la cadena productiva del departamento de la distribución de alimentos.

Sumado al flagelo del secuestro, que se ha disparado de manera exponencial, convirtiéndose en uno de los métodos de financiamiento de los actores armados que delinquen en el Catatumbo.

El gobernador de Norte de Santander, William Villamizar, le confirmó a La FM que evalúa la posibilidad de solicitar una 'tregua de Navidad' y un cese al fuego para esta temporada de fin de año a los actores armados que están en confrontación en el Catatumbo.

"Siempre hemos pedido unos mínimos humanitarios, le hemos apostado a que ojalá hubiese éxito en las negociaciones con las disidencias de las Farc y reactivar diálogos con el ELN. Si no se da, que por lo menos esos mínimos a través de la iglesia se puedan salir adelante. Consideramos que, así no se logre resolver de forma definitiva el conflicto, es un paso importante"; expresó el mandatario regional.

Además, rechazó los secuestros que se han presentado en las últimas semanas en la región y pidió dejar por fuera del conflicto a la comunidad civil.

"Hacemos un llamado a los grupos armados del Catatumbo, para que cesen esas hostilidades hacia la población civil, para que no continúe esta ola de secuestros que se han intensificado".

El próximo lunes se estará desarrollando un consejo de gobierno, en las instalaciones de la gobernación de Norte de Santander, donde se tiene como objetivo revisar esta posible propuesta en el departamento.

Por otro lado, defensores de derechos humanos en la zona del Catatumbo aseguran que decenas de personas ubicadas en diversos puntos de la región están padeciendo de 'hambruna' en medio de una crisis alimentaria, originada por la presión que están ejerciendo los grupos armados que están en conflicto.

"La comisión humanitaria que estuvo en el Catatumbo pudo verificar que desde hace meses no se está entregando ayuda humanitaria a la población; están en una situación de hambruna, porque tienen dificultad para desarrollar sus actividades productivas en sus fincas, porque están minadas, lo cual los está afectando mucho", manifestó Judith Maldonado, defensora de derechos humanos en el departamento.

Desde la zona, lanzan un S.O.S. para que se atienda tan compleja situación que tiene el riesgo a miles de personas, que están en medio de la guerra entre el ELN y las disidencias de las Farc.

Por su parte, Enrique Pertúz, presidente de la red departamental de defensores de derechos humanos, afirmó que es necesaria una intervención inmediata del Gobierno Nacional para

