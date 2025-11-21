Estrategia del Ejército busca frenar el reclutamiento de menores en el país

Con el objetivo de frenar el reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes por parte de grupos armados ilegales, la Quinta División del Ejército Nacional ha puesto en marcha la estrategia integral denominada "Que no recluten tus sueños".

El comandante de la Quinta División, general José Bertulfo Soto, explicó que esta campaña busca visibilizar las tácticas de reclutamiento utilizadas por las organizaciones ilegales y, simultáneamente, ofrecer rutas de protección y atención a las familias y comunidades. Además, la iniciativa pretende reducir el impacto del reclutamiento y facilitar la desvinculación de menores de los grupos armados que delinquen en la región central del país.

La campaña se implementa de manera simultánea en seis departamentos: Boyacá, Tolima, Huila, Quindío, Caldas y Risaralda. Cuenta con el apoyo estratégico de la Policía Nacional y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF).

Para el general Soto, es fundamental reconocer la responsabilidad compartida entre instituciones, Fuerza Pública, familias y la comunidad para proteger a la infancia y la adolescencia de esta grave violación de derechos humanos.

Como parte de la estrategia, se están llevando a cabo talleres de prevención dirigidos a jóvenes y niños, que incluyen dinámicas participativas, testimonios de víctimas y herramientas enfocadas en fortalecer sus proyectos de vida.

Adicionalmente, la campaña incluye una miniserie de diez episodios basada en historias reales de menores víctimas del reclutamiento. Esta producción será difundida progresivamente a través de las redes sociales del Ejército Nacional, buscando amplificar el mensaje y activar la conciencia ciudadana en plataformas digitales.

El general Soto recordó que el reclutamiento de niños, niñas y adolescentes está catalogado como un crimen de guerra por la comunidad internacional.

