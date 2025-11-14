Las autoridades del Cauca extremaron la seguridad en la vía Panamericana en un sector cercano al antiguo peaje de Tunía, entre las ciudades de Popayán y Cali, donde en horas de la madrugada explotó un vehículo, muy cerca de puestos de control de la Policía y Ejército Nacional.

Habitantes de la zona indicaron que hacia las 2:15 de la mañana de este viernes se escuchó una fuerte explosión que, incluso, dejó varios sectores aledaños sin energía eléctrica.

En el sitio, las tropas del Ejército Nacional y la Policía de Carreteras hallaron los restos de un vehículo totalmente destruido e incinerado que, al parecer, explotó y se trata de establecer si iba a ser utilizado para atentar contra la fuerza pública en la vía Panamericana.

Una de las versiones que investigan las autoridades es que, al parecer, el vehículo habría explotado antes de llegar al puesto de control policial ubicado en el en la vereda El Hogar, jurisdicción del municipio de Piendamó Tunía. Sobre la carretera quedó esparcida corteza y vegetación, así como varios árboles que fueron alcanzados por la detonación.

En horas de la mañana se tuvo tránsito lento en ese punto de la carretera internacional, debido a las labores de limpieza y las labores de investigación que adelanta la Fiscalía, el Ejército y la Policía Nacional.

Este hecho se suma al atentado que se perpetró contra el senador Temístocles Ortega Narváez, registrado en el sector de la vereda El Túnel (municipio de Cajibío), así como al hurto de una camioneta de la Unidad Nacional de Protección asignada a una dirigente indígena, en el sector El Cairo.

Desde la Concesión Nuevo Cauca S.A.S., encargada de las obras de construcción de la doble calzada Popayán -Santander de Quilichao, hizo un llamado al Gobierno Nacional y a las autoridades militares y de policía, para reforzar las medidas de protección en corredor vial y garantizar la seguridad en los frentes de obra, especialmente en el aumento de hechos violentos que han afectado a la vía concesionada.

