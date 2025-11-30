Rescatan a menor reclutado ilegalmente por disidencias de las Farc en La Plata, Huila

En una reciente operación realizada por el Gaula de la Policía Nacional, se logró rescatar a un menor de edad que había sido reclutado ilegalmente por integrantes de las disidencias de las Farc en la zona rural del municipio de La Plata (Huila).

La Intendente Annie Urbano, integrante del Grupo de Protección a la Infancia y Adolescencia de la Policía, reveló que este operativo no solo permitió el rescate del menor, sino que, de manera simultánea, se liberaron a nueve personas que permanecían secuestradas desde hacía aproximadamente cuarenta y cinco días en la misma zona.

“Se logró la liberación de nueve personas que estaban secuestradas en la zona rural de La Plata. En el mismo procedimiento, también fue rescatado un adolescente de 17 años que, al parecer, estaba siendo reclutado por un grupo armado ilegal”, indicó la oficial.

La uniformada señaló que durante el operativo, y tras labores investigativas y de inteligencia, se logró capturar a dos personas que al parecer son responsables de la retención ilegal de las víctimas, incluido el menor rescatado. Estas personas deberán responder ante las autoridades competentes por el delito de secuestro.

Asimismo, aseguró que el menor de 17 años recibió atención especializada a través del Grupo de Infancia y Adolescencia de la Policía Nacional, activando la ruta de protección integral.

“El menor fue puesto a disposición del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF), autoridad competente para adelantar el proceso administrativo de restablecimiento de sus derechos”, agregó.

Finalmente, se espera que el joven también forme parte de la ruta de protección para niños, niñas y adolescentes rescatados o desvinculados del conflicto armado.

