Las sanciones que podría enfrentar un padre si permite que su hijo manipule pólvora

El abogado y penalista Óscar Santamaría explicó las consecuencias legales y económicas a las que se expone cualquier padre de familia en Colombia que permita que su hijo manipule pólvora, especialmente durante las festividades de fin de año.

De acuerdo con el jurista, esta conducta podría generar una sanción económica de hasta 32 salarios mínimos diarios legales vigentes, lo que hoy equivale a al menos un millón doscientos mil pesos, cifra que puede variar cada año.

Santamaría recordó que el Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana contempla, además, otras medidas correctivas. Entre ellas están la imposición de una multa y la obligación de asistir a cursos de responsabilidad parental, establecidos en los artículos 152 y 182 del Código de Policía.

A estas sanciones se suma la posible apertura de investigaciones por protección de menores, en las que pueden intervenir el ICBF, la Comisaría de Familia e incluso la Fiscalía General de la Nación.

El abogado señaló que, si el niño resulta lesionado por el artefacto explosivo, el caso puede llevarse a un escenario penal. Según el artículo 220 del Código Penal, el adulto responsable podría enfrentar cargos por lesiones personales culposas, además de investigaciones por omisión de cuidados en situaciones graves.

Estas advertencias se dan en medio del inicio de la temporada de diciembre, marcada en Medellín por la tradicional alborada y el uso masivo de pólvora. A propósito, este año ya se registran 68 personas lesionadas con pólvora en Antioquia, de las cuales, 25 son menores de edad, todos ellos reportados en Medellín.

Para este año, según la Policía, en Medellín habrá más de 1200 uniformados para garantizar el orden durante la época decembrina.