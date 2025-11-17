Las fuertes lluvias y movimientos en masa han generado diferentes situaciones en gran parte del departamento antioqueño, dejando a los municipios de Caucasia, Nechí, El Bagre, Zaragoza, Segovia, Urrao, Vigía del Fuerte, Frontino y Murindó, bajo alerta roja por inundaciones.

Debido a las emergencias que se presentaron en Pueblorrico, suroeste antioqueño, el pasado 11 de noviembre, donde un deslizamiento de tierra dejó tres personas muertes y tres heridas, el gobernador Andrés Julián Rendón recorrió esta localidad para evaluar los daños y coordinar la respuesta institucional.

De acuerdo con la información suministrada por Rendón Cardona, el deslizamiento causó daños estructurales en 90 viviendas, las cuales serán intervenidas, mientras que 25 familias serán reubicadas.

La escuela local, que presenta riesgo estructural, fue declarada no apta, por lo que las autoridades han ordenado su traslado a un lugar seguro.

"Según información suministrada por el Dagran, ya se han invertido allí más de 500 millones de pesos y lo que se viene ahora son las soluciones más estructurales con el puente que da salida al casco urbano hacia las siete veredas más importantes, con la atención que se debe coordinar con la Secretaría de Ambiente para los tanques que habiliten de nuevo el suministro de servicios públicos, sobre todo agua potable, y con viva para el mejoramiento de cerca de 90 viviendas y la reubicación de 25 familias que necesitan una casa nueva, también la reubicación de la escuela", fueron las palabras del gobernador Andrés Julián Rendón.

El mandatario gubernamental anunció que se realizarán nuevas intervenciones para acelerar la recuperación del municipio y garantizar condiciones de seguridad para las familias damnificadas.

Las autoridades también están adelantando las acciones en los otros municipios que han presentado algún tipo de afectados recientemente por la temporada de lluvias como Cisneros, Copacabana y Puerto Triunfo.

Fuente: Sistema integrado de Información