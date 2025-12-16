La edición 35 de Expoartesanías celebra La Noche del Artesano, un evento especial que se llevará a cabo de 4:00 p.m. a 8:00 p.m. con entrada gratuita.

Esta iniciativa busca apoyar a los más de 1.000 expositores que participan en la feria, promoviendo el talento y la creatividad de los artesanos colombianos en esta temporada navideña.

Corferias, en colaboración con Artesanías de Colombia, se convierte nuevamente en el espacio del arte y la cultura del país, ofreciendo un espacio donde los visitantes podrán encontrar regalos únicos, hechos completamente en Colombia.

Objetos hechos a mano

La feria representa cerca del 75% de los artesanos del país, consolidándose como la vitrina ideal para quienes buscan obsequios auténticos y de calidad. Los asistentes podrán recorrer distintos pabellones con productos de tejeduría, cerámica, joyería, tallado en madera, diseño y moda contemporánea.

“Toda artesanía es hecha a mano, donde siempre hay una historia, una historia del artesano. Pero yo quiero invitarlo a ustedes de forma muy especial, que en época navideña, cuando van a hacer un regalo a esos seres queridos, lo hagan con una artesanía apoyando el sabor ancestral y tradicional de nuestros artesanos y artesanas”, dijo Adriana Mejía, general de Artesanías de Colombia.

Pabellones en Corferias

Además, la feria cuenta con un pabellón gastronómico que reúne los sabores tradicionales del país, incluyendo dulces y aperitivos típicos, perfectos para acompañar las festividades decembrinas.

Expoartesanías 2025 ofrece artículos para todos los presupuestos, desde mochilas elaboradas en Cauca hasta joyas inspiradas en la fauna de las islas de San Andrés, Providencia y Santa Catalina.

En el Pabellón de Diseño Colombia, los visitantes también podrán encontrar muebles, sofás, fruteros y otros artículos para el hogar con un toque artesanal.

Entre las recomendaciones para regalar esta Navidad se destacan:

Joyas: aretes, collares, anillos y accesorios para el cabello provenientes de distintas regiones del país, disponibles en el pabellón 8, nivel 1.

aretes, collares, anillos y accesorios para el cabello provenientes de distintas regiones del país, disponibles en el pabellón 8, nivel 1. Decoración temática: piezas exclusivas que homenajean la fauna colombiana, exhibidas en el pabellón 5.

piezas exclusivas que homenajean la fauna colombiana, exhibidas en el pabellón 5. Ropa: faldas, camisas y vestidos para todas las edades, disponibles en los pabellones 1 y 3, niveles 1 y 2.

faldas, camisas y vestidos para todas las edades, disponibles en los pabellones 1 y 3, niveles 1 y 2. Accesorios: bolsos, maletas y carteras artesanales de Colombia y otros países, ideales para complementar los regalos navideños.

Fuente: Sistema Integrado de Información