Una rápida intervención de la Seccional de Tránsito y Transporte de la Policía en Antioquia permitió la desarticulación de una banda dedicada al hurto de vehículos de carga en los principales corredores viales del departamento.

El operativo, realizado en la vía La Pintada - Medellín, culminó con la captura de tres sujetos y la recuperación de mercancía de alto valor.

El hecho se desencadenó tras una alerta sobre el hurto de un camión a la altura del sector Versalles. Activando de inmediato un plan de reacción, las unidades policiales lograron interceptar a los delincuentes y recuperar la totalidad del cargamento.

La intervención resultó en la recuperación del camión robado y de 29 motocicletas nuevas, cuyo valor comercial se estima en más de $1.500 millones de pesos.

Se destaca que uno de los detenidos presenta un historial delictivo, con anotaciones por delitos graves como homicidio, fabricación, tráfico y porte de armas de fuego, además de contar con antecedentes por fuga de presos.

La Policía también incautó elementos clave que confirman el sofisticado modus operandi de la banda para neutralizar los sistemas de seguridad y rastreo de los vehículos:

Dispositivo Inhibidor de Señal (24 antenas): Utilizado para bloquear los sistemas de GPS y comunicaciones, dificultando el rastreo del vehículo.

Dispositivo Localizador de Señales K18: Empleado para detectar y anular cualquier otro sistema de seguimiento.

Los capturados y los elementos incautados quedaron a disposición de la Fiscalía para su proceso de judicialización.

Fuente: Alerta Paisa