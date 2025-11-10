El alcalde de Cali, Alejandro Eder, informó la captura de dos denominados 'motoladrones', involucrados en un hecho delictivo en el que resultó herida una persona, con un impacto de bala, que se movilizaba en el sistema de transporte masivo MÍO.

El hecho que se viralizó en redes sociales mostraba el momento en que la pareja de 'motoladrones', conformada por alias Ministro y alias Nataly, pretendía hurtar un vehículo en el centro de la capital vallecaucana.

No obstante, se produjo un forcejeo y es ahí donde disparan al aire, como consecuencia uno de los impactos fue conducido en contra de un automotor del sistema de transporte masivo.

De acuerdo con Eder, la colaboración de la ciudadanía fue esencial para dar con la captura de los involucrados en el hecho. "Quiero informar que hubo pago de recompensa por estos hechos, entonces quiero agradecer a la Policía por el despliegue", dijo.

"Cerca de 2.000 cámaras permitieron dar con el paradero de los delincuentes, tras un arduo análisis realizado por las autoridades. Es por ello que invitamos a todos los caleños a denunciar cualquier tipo de actividad sospechosaal número: 3213945156", mencionó Alejandro Eder.

Según el mandatario caleño, este tipo de resultados evidencia un quiebre en la tendencia sostenida durante los últimos años en el cual había un aumento en el número de hurtos y muertes violentas en la capital vallecaucana.

Por su parte, el comandante de la Policía Metropolitana de Cali, general Henry Bello, indicó que fueron 20 días de búsqueda tras alias Ministro y alias Nataly, quienes se encontraban escondidos en zona rural del municipio de Dagua.

"Se captura a alias Ministro, de 34 años, quien tiene antecedentes por hurto agravado, tiene antecedentes por narcotráfico, tiene antecedentes por actos sexuales abusivos y también la delincuente conocida como Nathaly es la compañera sentimental y se estaban escondiendo en Dagua", resaltó.

En ese sentido, Bello hizo énfasis en que estos 'motoladrones' presentan antecedentes por ocho conductas delictivas. "Estos dos delincuentes fueron cobijados con medida de aseguramiento, concierto para delinquir y lesiones personales", apuntó.

Fuente: Sistema Integrado de Información