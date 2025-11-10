En el marco del Día Nacional de la Acción Comunal, representantes de la federación y asociaciones de Norte de Santander hicieron públicos sus requerimientos urgentes al Gobierno Nacional ante la compleja situación de seguridad en la región.

El principal foco de preocupación es la seguridad de los líderes sociales en las diversas comunas de Cúcuta y en zonas críticas como el Catatumbo, la provincia de Ocaña y el sur del departamento. Esta problemática se ha incrementado de manera exponencial, manteniendo a las autoridades en alerta máxima. A pesar de las reuniones y estrategias implementadas, los líderes consideran que las acciones han sido insuficientes para contrarrestar los ataques.

Viaje a Bogotá para Reunión Presidencial

Ante este panorama, Hugo Rey, presidente de la Federación Comunal en Cúcuta, anunció a La FM que esta semana viajarán a Bogotá con el objetivo de confirmar una cita con el presidente Gustavo Petro y su gabinete ministerial para abordar diversos temas. Entre ellos, destaca la seguridad de al menos 38 líderes sociales y comunales amenazados solo en Cúcuta.

Rey recordó que, según la Ley 2166, el Gobierno Nacional "debe atender a la comunidad dos veces al año". El dirigente enfatizó la necesidad de ser recibidos no solo por el presidente, sino por todo su gabinete, para tratar integralmente las problemáticas.

Urge Unificar Cifras de Amenazados

El líder comunal también señaló la falta de unificación en las cifras de líderes amenazados, lo que dificulta la implementación de medidas efectivas de protección.

"Le vamos a proponer al Ministerio del Interior que haya una base de datos clara de cuántos líderes comunales están amenazados en Cúcuta. Yo cuento con una base de datos de 38 líderes en esa condición, pero si se va a la Fiscalía, solo aparecen diez, y sucede lo mismo con la Policía, la Secretaría de Gobierno y la Defensoría del Pueblo. Estamos muy preocupados porque no hay una unificación de datos de los líderes que estamos amenazados", expresó Rey.

Otro tema clave en la agenda de la reunión es la atención integral a los líderes comunales desplazados de Cúcuta debido a las amenazas constantes de grupos y bandas delincuenciales, que los han declarado como "objetivo militar".

Por su parte, Martha Maldonado, secretaria de Derechos Humanos de la Confederación Comunal Nacional y Fedecomunal en Cúcuta, agregó que lo más preocupante es la estigmatización contra los liderazgos en la región, un factor que, a su juicio, es el origen de muchas de las acciones violentas en su contra.

