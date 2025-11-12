Miedo, zozobra y expectativa es lo que manifiestan hoy los campesinos que viven en fincas y centros poblados de los cuatro municipios del Guaviare, quienes piden a los grupos armados que dejen a la población civil por fuera de la guerra que mantienen, especialmente a las disidencias de alias 'Calarcá' y alias 'Iván Mordisco'.

La petición la hicieron los voceros campesinos de San José, Miraflores, Calamar y El Retorno, donde esta semana comenzó la ejecución de la orden del presidente Gustavo Petro de adelantar una ofensiva armada contra ‘Iván Mordisco’ en esta zona del país.

José Barrios, líder campesino y presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos (ANUC) del Guaviare, calificó como importante la presencia del Gobierno Nacional, pero pidió que se proteja a la población civil de estas confrontaciones armadas.

"Hoy, con esta decisión del presidente de militarizar y atacar las disidencias de Iván Mordisco en el Guaviare, solicitamos a ambas partes que dejen a la población civil por fuera del conflicto armado", exigió el líder campesino ante la zozobra que genera esta confrontación.

Aseguró que "la población campesina es la que siempre sufre el rigor de las balas y del actuar tanto de los grupos armados como de los ataques militares contra estas guerrillas, que tanto daño le hacen a las comunidades".

El líder campesino y presidente de la Asociación Nacional de Usuarios Campesinos, ANUC, resaltó que en ese departamento (Guaviare) caben todos, pero sin guerra contra las comunidades.

"En esta guerra quien pierde es el campesinado, y por eso pedimos que se alcance la paz en el Guaviare a través del diálogo y no de la confrontación", dijo.

Los reclamos de los campesinos se dieron luego de que el presidente Gustavo Petro ordenara la ofensiva contra ‘Iván Mordisco’ en el Guaviare, que incluye bombardeos, despliegue militar y tácticas de inteligencia.

Por su parte, el Ejército, que lidera junto con la Fuerza Aérea y la Policía Nacional la ofensiva, aseguró que: "Este jefe guerrillero mantiene bajo amenaza y extorsión a las comunidades de la región, que viven en constante zozobra ante la presencia permanente de integrantes del grupo ilegal".

