Capturan a funcionario de la Registraduría en Medellín por red de falsificación de cédulas

Un funcionario de la Registraduría Auxiliar del barrio Belén de Medellín, fue capturado junto a dos personas más en el marco de la "Operación Belén" por presuntamente formar parte de una red criminal transnacional que traficaba ciudadanos dominicanos y les facilitaba la obtención fraudulenta de registros civiles, cédulas y pasaportes colombianos.

El servidor público habría utilizado su cargo para tramitar documentos de identidad de forma irregular, permitiendo a los migrantes viajar hacia Estados Unidos y Europa.

La operación fue ejecutada por la Policía Nacional (DIJIN e INTERPOL), la Fiscalía General de la Nación, con el apoyo del Servicio de Seguridad Diplomática de la Embajada de los Estados Unidos (DSS), la Registraduría Nacional del Estado Civil y Migración Colombia.

Según las autoridades, el funcionario de la registraduría en Medellín se le acusa de tramitar irregularmente cédulas para ciudadanos dominicanos, realizando el proceso dentro de las instalaciones y sin los requisitos habituales, tras coordinar previamente con el gestor de la red.

Otra de los capturados es alias “La Madrina”, presunta cabecilla de la organización, encargada de recibir el dinero enviado desde República Dominicana y España y coordinar las actividades fraudulentas.

Otros de los detenidos es alias “Yeyo”, presunto coordinador operativo, quien gestionaba la obtención fraudulenta de los documentos, acompañando a los extranjeros a los trámites y haciéndose pasar por su "patrón".

La red criminal captaba ciudadanos en República Dominicana, los trasladaba a Colombia y les cobraba entre 3.000 y 5.000 dólares por el trámite de la identidad colombiana fraudulenta, que luego era utilizada para viajar a destinos como Estados Unidos, España y Francia.

La investigación de la DIJIN, en coordinación con Migración Colombia, permitió identificar que varios de los ciudadanos extranjeros lograron viajar al exterior con la documentación irregular.

La Policía Nacional indicó que esta actividad ilícita utilizaba rutas alternas por Ecuador, Perú y Brasil para evadir controles migratorios y afectaba directamente la seguridad hemisférica y la lucha contra el fraude en visados.

Fuente: Alerta Paisa